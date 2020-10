ROKO JE ZA 6 MESECI IZGUBIO 76 KG, A EVO ŠTA JEDE DANAS: Dozvoljava sebi zeljanicu i PIVO, ali su mu ove NAVIKE U ISHRANI OSTALE!

Roko Baković izgubio je više od 76 kilograma nakon šest meseci predanog vežbanja, od čega su tri meseca kandidati trenirali u šouu, a tri sami.

Roko je objasnio kako danas izgleda njegov život, pa otkrio i šta jede.

Iako pazi na ishranu, ponekad dopusti sebi "cheat day" (engl. dan za varanje), bitno je jedino da te kalorije kasnije na neki način potroši.

foto: Printscreen/RTL.hr

"Lagao bih sada ako bih rekao da si nekad ne pojedem i zeljanicu i popijem pivo. Ali neki balans mora biti, jer bih se lako vratio na staro. Nisam zamenio ničim posebnim, kad ne pijem pivo, pijem vodu i crnu kafu. Zeljanicu zamijenim zdravijim obrokom i to je to", kaže iskreno i dodaje recept za ovo vreme:

"Na malo maslinovog ulja izdinstam luk, dodam piletinu na kockice, nakon toga dodam ono što imam u frižideru, a to je najčešće sitno naseckana šargarepa, paprika, tikvica, i to dinstam, nakon nekog vremena polijem vodom i dodam kvinoju a kad se ona skuva i ispari sva voda, to jedem uz zelenu salatu!"

"Navike oko hrane, tj. kuvanje hrane su mi i danas ostale. Neke namirnice uopšte nisam koristio pre "Života na vagi", a danas ih koristim u svakodnevnoj pripremi, posebno začine. I kako zdrav obrok pretvoriti u zaista odličan i ukusan jer ljudi misle ako je zdravo da je automatski i bljutavo, a ustvari može biti i zdravo i ukusno", podseća pobednik.

Ponosni otac i suprug kaže kako drugima rado prenosi znanje koje je stekao u šouu, a i sam ga primenjuje u porodičnoj kuhinji i načinu života. Osim ovakve zdrave rekreacije, Roko i dalje vežba krosfit. Njegova fizička transformacija itekako je uticala i na njegovo psihičko stanje.

foto: Printscreen/RTL.hr

Kurir.rs/K.Đ/RTL.hr

Kurir