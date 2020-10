IMA IH 150, OTAC IM JE, A NIJEDNO DETE NE ŽIVI SA NJIM! Većinu njih nikada nije ni video: Kada čujete razlog ZAPANJIĆETE SE!

Džo ima stopedesetoro dece sa kojom ne živi, a većinu svojih potomaka nije ni upoznao. Umetničko ime muškarca sa rekordnim brojem biološke dece glasi Džo Donor i ono vam već otkriva pozadinu nesvakidašnje priče.

Džo (49) poslednjih 12 godina donira spe*mu, ali ne preko klinike nego "prirodnom metodom", kako on to naziva. Na Fejsbuku mu se javljaju žene, koje su uglavnom u homoseksualnim vezama i žele da postanu majke.

Nakon što ugovore sastanak sa njim, obe partnerke dolaze kod Džoa, a jedna stupa u se*sulani odnos sa njim. Na više načina se obavlja doniranje reproduktivnog materijala, a jedan od njih se čak izvodi uz pomoć šprica.

Nije ni tokom karantina odustajao od pružanja ovakve usluge, pa je sa pet žena stupio u odnose.

Deca čiji je biološki otac Džo Donor žive u Americi, Argentini, Italiji, Singapuru, Velikoj Britaniji... širom sveta.

"Ne bih imao ništa protiv da me neko dete zove tata, ali zapravo ih retko viđam iako nose moj DNK. Ako mi parovi pošalju sliku deteta, to je super. Ako me blokiraju i žele da me potpuno zaborave, i to je u redu", rekao je u emisiji "The morning" Džo koji svoje usluge ne naplaćuje.

Shvatio je da želi da pomogne parovima koji ne mogu da imaju decu i to ga je motivisalo.

"Neki mi prebacuju da to radim zbog ega, ali to nije tačno. Raduje me da moja deca trče okolo i čine svoje roditelje srećnima. Upoznao sam ih 50-ak, neke sam video kada su se rodili, neke nisam nikada", dodao je.

Bilo je i neprijatnih iskustava: "Jedna žena nije htela da njen suprug zna da će ona spavati sa mnom, pa mu je rekla da samo želi da ostvari jednu fantaziju - odnos utroje. On je shvatio o čemu se radi tokom odnosa i počeo je da maše pištoljem. Jedva sam se izvukao iz te situacije i pobegao."

