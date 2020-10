51-GODIŠNJAKINJA ĆE RODITI DETE NEPLODNOJ ĆERKI! Odlučila je da bude SUROGAT MAJKA svojoj naslednici i zetu! (FOTO)

Breana (29) i njen suprug Aron Lokvud (28) godinama su pokušavali da postanu roditelji, ali bezuspešno.

Par se venčao 2016. godine, a veza je odolela svim izazovima. Breana je oduvek znala da želi da bude majka. Nadali su se putovanjima tokom prve godine braka pre nego što osnuju porodicu. Ti su planovi stavljeni na čekanje kad se Breanin deda razboleo, jer je toliko želela da on upozna svog praunuka pre nego što umre.

U početku su pokušali da dobiju bebu prirodnim putem, ali, nakon godinu dana bez uspeha, odlučili su ugovore sastanak s dr. Brajanom Kaplanom na Klinici za plodnost u Ilinoisu. Tamo su s dr. Kaplanom započeli van telesnu oplodnju.

Ali i nakon dugog procesa, to im nije pošlo za rukom.

Nakon četiri godine nade, praćene bolom i razočaranjima, umalo su odustali od ideje da će imati vlastito dete. Jedina preostala opcija bila je pronaću surogat, koji može koštati više od 100.000 američkih dolara.

- Fizički i psihički znala sam da ću progurati bilo šta, ali nema puno toga šta se može ako nemaš novac i mislim da me je to uplašilo - rekla je Breana.

I tada se javila nada, u obliku nesebičnog dara Breanine majke, koja je ponudila da bude surogat svojoj kćeri i zetu. Džuli Loving je godinama bespomoćno gledao kako Breana i Aron neumorno pokušavaju započeti izgradnju porodice. Tada joj je palo na na pamet 'ja im mogu biti surogat!'

- Kao majka biste sve napravili da pomognete svom djetetu. Kad vidite da ga boli i pati, a znate da možete pomoći, to ćete i uraditi - ispričala je Džuli.

Kad je to prvi put predložila kćeri, ona joj je rekla 'ti si luda'. No Džuli to nije prestajala da nudi. Konačno, kad se činilo da je par iscrpio sve mogućnosti, dogovorili su sastanak za Džuli kod doktora Kaplana.

- Ovo je vrlo neobična situacija - rekao je dr. Kaplan .

Ona bi trebalo da se porodi 12. novembra, a uprkos njenim godinama, sve je u najboljem redu sa trudnoćom.

- Tako sam srećna što mogu pomoći svojoj kćeri i njenom suprugu da osnuju porodicu. To je zapravo sve što želim, da pomognem njima - objasnila je 51-godišnja trudnica.

Kurir.rs/I.B/Today

