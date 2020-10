OVO JE TRUDNICA IZ POTERE KOJA JE UZELA 350.000 DINARA Zadivela sve pobedom, ali je i u ovom KVIZU dominirala! Ovo je bilo NAJTEŽE

Milica Marković (38) koja je u izdanju kviza "Potera" na Prvom programu RTS-a zadivila sve pobedom, koju je ostvarila dok je bila u drugom stanju, otkrila je kakav je osećaj boriti se na malim ekranima u specifičnoj situaciji.

- Nisam se spremala, osim što sam morala da odaberem frizuru i odeću. Nisam tipičan kvizoman, kako se to kaže. Zaista učešće u kvizu uvek posmatram kao igru, u kojoj testiram pamćenje, ali i sreću. Zato se dešavalo da pravim greške, jer uvek kažem ono što mi prvo padne na pamet, a mozak ne daje svaki put ispravne odgovore već reaguje na asocijacije - kaže Milica Marković, kojoj je znanje u "Poteri" donelo 350.000 dinara.

Milica je široj publici poznata još od ranije kada je 2008. pobedila u ''Slagalici'', a 2017. bila drugoplasirana u ovom takmičenju.

- I u "Poteri" sam učestvovala ranije - 2018. godine, kada nas je tragač Žarko stigao u finalnom krugu - dodaje.

Snimanje emisije emitovane 26.oktobra bilo je u avgustu, a ona je krajem prošlog meseca na svet donela sina Bogdana.

Ipak, ne krije da je trudnoća bila i otežavajuća okolnost.

- Bilo je vruće na dan snimanja pa mi je bilo fizički malo teže da sve izdržim. Pa cipele na štiklu, nisam mogla da obučem laganiju odeću... Ali smo imali pauze, voda i klimatizacija su koliko-toliko pomogle da se fizički umor ne oseti, a sa druge strane, bila sam motivisana da sa još jednim mozgom u sebi pokušam da nadjačam tragača, poručuje Milica čiji je stariji sin Naum sa posebnom pažnjom gledao mamu u emisiji.

- Zanimljivo je da sam tokom predstavljanja u kvizu rekla da imam 37 godina, a sin me je ispravio i rekao: - Ali, mama, ti imaš 38 godina, koliko sam i napunila u međuvremenu - kaže i dodaje da bi sada, nakon Bogdanovog rođenja, priprema za kviz bila teža.

Evo koje joj je pitanje bilo najteže u ''Poteri''?

- Bilo je više pitanja na koja nisam znala odgovor, ali mi to nije padalo teško, pokušala sam da na svako odgovorim uz pomoć neke svoje logike, nekada je to dalo rezultate, nekad ne, ali na kraju se dobro završilo -

odgovara.Takođe, odgovara i koja su to pitanja teža od pitanja iz kviza, a postavlja joj njen starijij sin:

- Pita me: kako je beba došla u stomak, kako je nastala, kako je izašla, gde su vrata? Sigurno će i Bogdan imati brojna potpitanja kada mu budem prepričavala naše zajedničko pojavljivanje na malim ekranima. Milica koja je po obrazovanju pravnik i strukovni politikolog i koja je objavila dve knjige poezije i proze, imala je nesvakidašnji televiziski nastup, a i njena trudnoća je, zbog epidemiološke situacije, može se reći, bila specifična.

- U početku sam bila prilično zabrinuta zbog trudnoće u doba korone, čak sam u prvih nekoliko nedelja bila bolesna tri puta. Pored toga i sin je trebalo da operiše krajnike, pa smo to izbegli jer se situacija popravila - verovatno zato što nije išao u vrtić, a odmarao se kod babe i dede u Kovačici, zajedno sa mnom, uz dosta svežeg vazduha i zdrave hrane.

Takođe, ističe i kaže da joj je drugi porođaj bio skroz drugačiji od prvog:

- Prva beba je krenula školski, da tako kažem. Prvo mi je ispao porođajni sluzni čep, a onda u neko doba noći, došlo je i do pucanja vodenjaka. Iako su na prijemu ocenili da sam hitan slučaj, sporo sam se otvarala i trebalo je oko 10 sati od dolaska u porodilište do Naumovog dolaska na svet.

- Drugi put sam otišla na kliniku da uradim ctg. Posle je došao doktor da me pregleda i video da sam otvorena tri centimetra i rekao: - To je to, danas vas porađamo. Uopšte nisam bila spremna da se porodim nekih nedelju dana pre termina. Htela sam da odem kući da se pripremim, to sam mu rekla. Ne znam šta mi je to značilo. Jedino sam mogla da ponesem torbu, ovako su me poslali u garderobu, obukla sam bolničku spavaćicu i otišla u porodilište oko 10 i 15 časova - opisuje i poručuje:- Bogdan je stigao za samo tri i po sata, ali su kontrakcije bile izuzetno jake. Namerno sam tako napisala jer su trajale puna dva sata, sa malim vremenskim razmacima, od minimalnog do maksimalnog intenziteta! I zapamtila sam da je bilo bolnije nego prvi put, a možda i nije, nego sam ono prethodno zaboravila. Sve u svemu, organizam se brže vratio u formu, a veliku zahvalnost za sve to dugujem i doktoru Miloševiću kao i babici Emi jer su bili uz mene.

