SVI JEDVA ČEKAMO DA SE 2020. KONAČNO ZAVRŠI! A evo šta astrolozi kažu šta nas čeka u 2021: Biće TEŠKA, ali samo za ove ljude

Astrolozi već imaju predviđenje za narednu 2021. godinu, a neki nisu optimistični!

Ova godina bila je veliki izazov za sve ljude kako zbog pandemije koronavirusa, tako i zbog situacija koje su nastale kao posledica svega. Život na koji smo navikli sada je nemoguć, granice se zatvaraju, a sve više država odlučuje se za vanredne mere kako bi se suzbila pandemija. Mnogi se pitaju šta nas čeka u narednoj godini, kada ćemo prestati da nosimo maske i kada ćemo ponovo moći da se grlimo sa dragim ljudima, slobodno sedimo u kafićima i restoranima i jednostavno odahnemo od pritiska.

Astrolozi već imaju predviđenje za narednu 2021. godinu. Mnogi od njih nisu optimistični, kada je ova godina u pitanju, a evo šta možemo da očekujemo.

Prema mišljenju mnogih, ovaj ciklus će trajati do 2023. godine. Period do 2023. godine zapravo je jedna vrsta eksperimenta, kroz koji svi moramo da prođemo, ali ono što je bitno za sve znake je da zadrže i neguju ono što je dobro u njima, a da u ovom periodu otpuste sve ono što im ne služi.

Prema astrologu Džozi Grosi 2021. godina je vreme da se napuste stari obrasci i započnu novi.

- Setimo se kako je bilo na početku dvadesetog veka sa automobilima, ljudi u početku nisu mogli da ih priušte, koristili su bicikle i konje. Automobili su za njih bili novotarija koja je opasna, ali vremenom su morali da prihvate automobile koji su u potpunosti promenili život i omogućili svima da idu dalje kroz proces razvoja, zajedno sa tehnologijom. Tako je i sada, mi smo na pragu nečeg novog, moramo da naučimo te nove veštine koje su potrebne da bi nastavili da se razvijamo - kaže Džozi.

- Naredna godina biće veoma teška bar do aprila, posebno za one koji već sada ne počnu da rade na sebi i da sređuju svoje dvorište, to je jako bitno. Biće teška godina, ali lakša od ove ukoliko se naviknemo na činjenicu da se oko nas dešavaju promene i da moramo da ih prihvatimo i da živimo sa njima, idemo napred - kaže Džozi.

