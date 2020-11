CEO INTERNET BRUJI O TRIK TESTU NA RAZGOVORU ZA POSAO! Kandidat izgubio šansu čim je kročio u zgradu, a evo šta se zapravo DESILO!

Razgovori za posao umeju da budu zanimljivi i nepredvidivi, a ponekad poslodavac donosi odluku temeljenu na neočekivanim kriterijumima, te se služi i trikovima kako bi na malim stvarima spoznao profil kandidata.

Nedavno je na društvenoj mreži Redit jedna žena prepričala situaciju čiji je svedok bila, a koja je najbolje pokazala da vas čak i greška za koju smatrate bezazlenom može koštati dobrog posla, prenosi "Mirror".

"Danas je jedan kandidat uništio svoju priliku za posao, i to ni pet minuta nakon što je ušetao u zgradu. Recepcionerka ga je pozdravila, ali on je jedva uspostavio kontakt očima s njom. Pokušala je da priča s njim, ali joj se činilo kao da on za to nije zainteresovan za to", piše na Reditu.

"Čovek nije znao da je recepcionerka zapravo menadžerka s kojom je trebalo da razgovara i koja je odlučivala da li će dobiti posao. Zatim ga je pozvala u sobu za sastanke i objasnila mu kako je svaki član tima jednako važan i vredan poštovanja. Poželela mu je sreću i obavestila ga da je razgovor završen".

