UŠAO U RESTORAN I NARUČIO PIVO: Platio RAČUN od 7 $, a konobar nije mogao da veruje zašto mu je ostavio 3.000 $ BAKŠIŠA

Mušterija jednog restorana u Klivlendu ostavila je napojnicu od tri hiljade dolara nakon što je popila jedno pivo. To se desilo uoči zatvaranja restorana zbog pandemije korona virusa.

Prema navodima vlasnika ugostiteljskog objekta Brendana Ringa, muškarac je ušao u restoran i tražio pivo koje je koštalo sedam dolara.

Kako je napisao na Facebooku, gost mu je poželio dobro i poručio da je ostavio napojnicu za njegova četiri radnika. Dok je gost izlazio iz restorana, Ring je shvatio da je dobio "velikih tri hiljade dolara".

"Potrčao sam za njim i rekao mi je da to nije greška te da ćemo se videti nakon što se restoran ponovo otvori", ispričao je.

Ring je izjavio da ne želi da kaže ime muškarca jer smatra da ni on to ne bi želio. Istakao je da su on i njegovi radnici zahvalni na ovakom "neverovatno potezu".

