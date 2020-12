RODITELJI SU GA IZBACILI IZ KUĆE SA 17, SPAVAO JE NA ULICI: 2 godine je bio BESKUĆNIK, a onda je uradio test i sad je MILIONER

Tajhej Kobajaši je Japanac o kome se priča u celom svetu, a njegova životna priča opčinila je svet jer je u kratkom roku od beskućnika postao milijarder.

Pre dve decenije, Kobajaši nije mogao ni da sanja kakvim će životom živeti. Kada je imao 17 godina, roditelji su ga izbacili iz kuće. To su uradili kako bi ga kaznili jer je odustao od prestižne srednje škole koju je pohađao kako bi se fokusirao na svoj beng. Kobajaši se nije mnogo potresao - srednjoškolac je spavao u kutijama na ulici, čak i po ledenim zimama, a danju svirao. Tako je živeo skoro dve godine.

- Zime su bile ledene, ja sam bio očajan, ali nisam planirao da se vratim kući. Roditelji su me izbacili i to je bilo to za mene. Nisam želeo da se vratim u školu, želeo sam da sam biram kako ću živeti. Mogao sam da umrem, spavao sam napolju na snegu, ali i to mi je bilo draže nego da živim po pravilima svojih roditelja - kaže Kobajaši medijima.

Danas ima 37 godina i život mu je poprimio potpuno drugačiji tok.Juši Fukagava, bliski prijatelj Kobajašija iz srednje škole koji mu je dans kolega, seća se tog perioda.

- Meni je to delovalo uzbudljivo, nisam se mnogo plašio. Ali moji roditelji su bili zabrinuti za njega - kaže Fuka.

Onda je Kobajaši na ulici upoznao menadžera jednog kluba koji se sažalio na njegovu sudbinu. Ponudio mu je da radi u klubu i dozvolio da spava tamo. Tako je Kobajaši narednih šest godina živeo i radi u noćnom klubu.

Nakon šest godina, Kobajaši je rešio da je vreme da krene dalje. Prodao je određenu količinu CD-ova onlajn i uštedeo nešto novca. Potom je krenuo da traži posao. Listajući oglase, naišao je na jedan koji nije zahtevao nikakvu školu niti iskustvo. U oglasu je pisalo da je bitno samo proći test. Prijavio se. Test je trajao šest sati i uključivao je različite zadatke - logičke, matematičke, test inteligencije i brojne druge stvari. Kobajaši je test rešio sa odličnim rezultatima i dobio posao u firmi. Ispostavilo se da je firma tražila ljude sa potencijalom koje će obučavati za softver inženjere.

Tako je Kobajaši upoznao Makotoa Hiraija. Zajedno su učili i napredovali i uskoro su shvatili da ima mnogo softver inženjera koji su odlični u programiranju, ali malo njih ume da iskoristi svoje veštine kako bi osmislili dobar i profitabilan poslovni plan. Tako su rešili da osnuju svoju firmu, "Sun*".

Kobajaši se 2012. godine preselio u Vijetnam kako bi tamo pronašao mlade radnike. Marta 2013. godine u Japanu je osnovao "Framgia Inc." koju će 2019. godine preimenovati u"Sun*". Ideja iza firme je bila da angažuju inžinjere koji će pomagati različitim japanskim start-ap firmama da ožive svoj posao.

- Rešili smo da ćemo pomagati po svaku cenu, čak i ako to ponekad ide na našu štetu - kaže Kobajaši.

Kroz godine, napredovala i prikupljala klijente - danas ih ima više od 70. U septembru ove godine, deonice ove firme su vrtoglavo porasle, a vrednost firme skočila je na oko milijardu i po dolara. Samo Kobajašijevih 7,9 odsto vredi oko 74 miliona dolara.

Kobajaši se u Japan iz Vijetnama vratio 2019. godine i kaže da imaju mnogo velikih korporacija kao klijente, kao i da planiraju da nastave da šire poslovanje.

