ODABERETE SAVRŠENU JELKU SA BUSENOM: Najbolje koštaju i do 18.000 dinara, a ovo je način da je presadite (KURIR TELEVIZIJA)

Zlatarska jela, srebrna jela, Pančićeva omorika, smrča i srebrna smrča? Ukoliko još uvek niste nabavili novogodišnju jelku, raspitali smo se da li su popularnije one sa busenom ili bez, kako se kreću cene uoči dočeka, kao i kako da vam zimzelena dekoracija potraje u kućnim uslovima dovoljno dugo tako da je posle praznika uspešno presadite.

Prodavac jelki sa Zlatara, Dragan Radulović, kaže da je za skuplju i bolju jelku potrebno izdvojiti od 8.000 do 14.000 dinara, dok se cena jeftinije kreće od 1.000 do 1.500 dinara. "Lakše se prodaju ove skuplje, 14 godina gajena mora lako da se proda! Ovi ekstremi od 3,5 do 4 metara koje su rasle po 14, 15 godina dostignu cenu i od 18.000 dinara", objašnjava on, dok primećujemo da prodaja jelki sa busenom ide odlično.

Jelena Obradović iz JKP "Zelenilo Beograd" otkriva da je potrebno osigurati odgovarajuće uslove da bi jelka sa busenom mogla da se presadi po završetku novogodišnjih praznika.

"Prvo je treba posaditi u odgovarajuću saksiju, zatim staviti u negrejani prostor na kome će da provede par dana, minimum jedan u hodniku ili zastakljenoj terasi. Kad se prilagodi, potrebno je uneti u prostor gde će provesti praznike", naglasila je ona.

