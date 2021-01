DŽEMINIH 8 SAVETA ZA NEUSPEH! Ove stvari nikako ne smete da radite ako želite da USPETE u životu

Profesor sporta i fitnes trener Džemal Gekić podelio je na svojoj Fejsbuk stranici zašto i kako negativne životne navike mogu da nam zagorčaju život.

1. Nemojte imati cilj - jer bolje da lutate i ne znate gde idete, gde udarate niti ko pije i ko plaća, ipak ste slobodnog avanturističkog duha. . 2. Budite nezahvalni - kome je još u interesu da se zahvaljuje za ono što je postigao u životu, za zdravlje, krov nad glavom! . 3. Uvek se žalite - ovo je inače i naš nacionalni sport, obavezno krenite sa državom, politikom, ljudima, mentalitetom i sve dok ne dođete do vremenskih prilika, jednostavno se ne možete stići žaliti na sve što je oko nas. . 4. Budite ljubomorni - obavezno se upoređujte sa drugima i nemojte deliti ništa svoje sa drugima, ipak niste isti svetovi, nemate iste prilike, njima je lakše, vama puno teže i njih neko gura u životu. . 5. Prebacujte krivicu - ovo je logično, posebno kada vidite da ipak ništa u Vašem životu nije do vas, ili je saobraćaj, ili država, ili stranačka (ne)pripadnost, drugi su krivi, a vi mirno spavajte u nedostatku krivice. . 6. Odbijajte podršku - kome još treba neko da mu ko pomaže, a ustvari pametuje, lajf kouča, niste vi osoba kojoj treba rame kao oslonac i neko da pruži ruku, možete sami i nije majka rodil miša već heroja. . 7. Očekujte neuspeh - ukoliko nešto (ne daj Bože) probate u životu uraditi ili napraviti, obavezno znajte i mislite da je u startu osuđeno na propast i da bez sretne zvezde (ali i stranke) nećete uspeti. . 8. Nikada nemojte pokušati - jer ipak, nije to za vas, nije vreme za to, preopterećeni ste sada, probaete naredni mesec, a možda je bolje da ne rizikujete, lakše je reći nije do vas, nego probati i ne uspeti. .

kurir.rs

Kurir