BILA MU JE MAĆEHA, SADA ŽENA: Marina se udala za sina bivšeg muža, podvrgla se operacijama kako bi mu bila privlačna

Ruska influenserka Marina Balmaševa zaintrigirala je javnost kad je objavila informaciju da je svog supruga zamenila njegovim 21-godišnjim sinom, sa kojim čeka dete. Ona je otkrila i da se podvrgla plastičnoj hirurgiji kako bi bila što privlačnija novom mužu.

Marina je bila udata za Alekseja Ševirina (45), a novog muža Vladimira Ševirina zna od njegove sedme godine. Aleksej sada brine o njihovo petoro usvojene dece.

Ruska blogerka hrabro je odlučila da sa svojih pola miliona pratilaca na društvenoj mreži Instagram podeli fotografije kako je izgledala nekad, a kako izgleda sada, nakon navodnih operacija. Ona se navodno podvrgla zahvatu uklanjanja kože nakon velikog gubitka kilograma, a takođe je radila i "podizanje" kože lice i vrata, podizanje i zatezanje kapaka, a dodala je i botoks u čelo.

- Kako čovek može da se promeni. Na fotografijama "pre" imam 32-33, a u februaru ću imati 36 godina. Ljudi mi govore da se šminkam zbog svog mladog muža. Ali, postoji jedna stvar - zaljubio se u mene sa svim mojim ožiljcima od plastičnih operacija, celulita i viška kože - napisala je Marina na društvenim mrežama.

Njen bivši muž, otac njenog sadašnjeg supruga žalio se kako mu je zavela sina.

- Pre nje nije imao devojku. Nije ih bilo sramota da imaju odnose dok sam ja u kući. Oprostio bih joj varanje, da nije moj sin u pitanju. Trčala je u njegov krevet iz naše spavaće sobe, dok sam ja spavao. Nakon toga bi legla pored mene, kao da se ništa nije desilo - govorio je Aleksej za medije.

Marina je svojim pratiocima otkrila i da li se kaje što je rasturila porodicu.

- I da i ne. Bilo me je sramota, ali nisam želela da se vratim bivšem. On je dobra osoba i otac naše dece. Kako su deca prihvatila promene? - Apsolutno mirno. Šta imam danas? - Udata sam, preselila sam se u veći grad. Volim i voljena sam. Imaćemo dete, možda i više dece. Nadam se stabilnom braku, ali to nas nije sprečilo da sklopimo predbračni ugovor, tako da sve ostaje na moje ime, u slučaju razvoda. Zašto? - Zato što ja nisam njegov sponzor - navodi influenserka.

Marina se porodila pre nekoliko dana, a pre nekoliko meseci komentarisala je kako očekuje pomoć od Vladimirove majke.

- Imam zanimljivo iskustvo s obzirom na to da je moja bivša svekrva bila i bivša svekrva moje sadašnje svekrve - zaključila je ona.

