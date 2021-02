ZARADILA BOGATSTVO NA KOZAMA: Britanka iznajmljivala koze za sastanke preko ZUMA!

Britanka iz Rozendejla je iz potpune šale sebi napravila neverovatan biznis. Naime, Dot Makarti (32) je dala šaljiv predlog da iznajmljuje koze za sastanke preko aplikacije Zum tokom karantina i nije ni sanjala da će zaraditi skoro 60.000 evra.

Ova poljoiprivrednica kaže da je mnogo ljudi ponudilo novac da se njene koze i celo stado pojave na raznim sastancima. To je omogućilo da njena farma nastavi da posluje i da ne bude otpuštanja radnika. Takođe, to joj je pomoglo i za pokrivanje troškova. Navela je da je to svakako zabavniji način zarade u odnosu na prodaju bstajskog đubriva.

foto: Profimedia

Dodatna zarada ove Britanke je zapravo iznajmljivanje proistora za školske izlete i venčanja, ali zbog pandemije to nije bilo moguće ove godine. Dot je preuzela posao od majke pre nekih 5 godina, a u vreme pandemije je došla na ideju da iznajmljuje koze za sastanke preko Zuma.

Naime, u toku sastanka koza bi se neočekivano pojavila na sastanku i tu bi nastalo iznenađenje. Procedura za iznajmljivanje je sledeća: plati se 5 funti (skoro 6 evra), koza se pridružuje na sastanku, atu je i asistencija ljudi sa farme.

Makartijeva je poprilično šokirana što je nešto što je trebalo da bude samo šala, postalo poslovni uspeh i veoma unosno. Ona je okačila ponudu u aprilu prošle godine na sajt svoje farme da bi nasmejala ljude. Tada je počeo karantin u Velikoj Britaniji.

foto: Profimedia

Kako kaže, ujutru su je sačekali mejlovi i to mnogo njih - oko 200. Koze iz njenog stada su se pojavljivale širom sveta - od Kine, Australije, Rusije i SAD-a.

Bilo je raznih zanimljivih dogodovština, a Dot priča da je jedna porodica svake nedelje unajmljivala istu kozu i da su sada postali prijatelji i da nijedan porodični poziv ne može preći bez nje. Kako kaže, ovakav način zarade je lakši i zabavniji.

BONUS VIDEO:

(Kurir.rs/Euronews)

Kurir