KUĆA OD KAMENA NEVIDLJIVA IZ DALJINE: Čudesan prizor na severu Portugala nekad je bio privatno vlasništvo, a danas muzej!

Postoji čudesan komad arhitekture smešten na severu Portugala, u župi "Varzea Cova", opština Fafe, koja nosi ime "Casa do Penedo". Ime se na engleskom prevodi kao "House of the Rock", Kuća Kamena.

foto: Profimedia

Ova neobična kuća stoji na vrhu brda i savršeno se stapa sa okolinom što je čini gotovo nevidljivom iz daljine. Ime kuće je takvo zbog činjenice da je izgrađena između četiri velike gromade, integrisane u temelj kuće. Oni služe kao zidovi i plafon kuće.

Izgradnja kuće započela je 1972. godine, a završena je dve godine kasnije, 1974. godine. Izgradio ju je portugalski inženjer iz Gimaraeša. Vlasnik ju je koristio kao mesto za rekreaciju na selu. Danas je "Casa do Penedo" mali muzej fotografija i relikvija iz Penedove istorije.

Kuća je gotovo u potpunosti kamena, ne računajući vrata, prozore i krov. Enterijer je uređen u rustikalnom stilu. Nameštaj i usko stepenište koje vode na drugi sprat napravljeni su od drveta. Svaka od soba ima drugačiji oblik. Kauč u kući izrađen je od betona i drveta eukaliptusa i težak je 350 kg. U kući se nalazi kameni kamin, a napolju postoji bazen isklesan od kamena.

foto: Profimedia

U poslednjih nekoliko godina "Casa do Penedo" privukla je pažnju ljubitelja dizajna i arhitekture iz celog sveta. Nakon što su objavljene fotografije kuće i nakon što je portugalska televizija napravila reportažu o kući, kuća je primila veliki broj posetilaca.

Na žalost, kuća je više puta bila na meti vandala i vlasnik je morao da vraća prozore više od dvadeset puta, jer su često bili oštećeni. Sada su prozori neprobojni i metalne šipke ih štite. Ulazna vrata su izrađena od čelika i teže 400 kg. U kući nema struje, uprkos činjenici da se nalazi u blizini farme vetroelektrana.

Vlasnik više ne živi u kući. Zbog velikog broja znatiželjnih turista više nije mogao da je koristi za odmor, pa ju je pretvorio u mali muzej.

Kurir.rs/S.M./Wallswithstories

