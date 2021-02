ŠTA JE ZAPISANO U ZVEDAMA KADA STE SE RODILI? Otkrijte sve vaše MANE i VRLINE, a jedan znak mnoge KOŠTA!

Svako od nas ima svoje dobre i loše strane. U Zodijaku sve zavisi od položaja planeta i zvezda, a sada možete otkriti koji horoskopski znak ima dominantnu vrlinu i manu.

Ovan

Vrlina: hrabrost Ono što je kod Ovna najizraženija osobina jeste njegova hrabrost. Ovan odvažno ide kroz život i uvek nastoji da ga iskoristi do maksimuma, što često daje fantastične rezultate. Malo koji drugi znak može da se pohvali verom u sebe i neustrašivošću, stoga nije ni čudno da su ovi ljudi vođe i pioniri koji znaju da se snađu u svakoj situaciji.

Mana: impulsivnost Ovnove njihova urođena nestrpljivost i impulsivnost često zna skupo da košta. Ljudi rođeni u ovom znaku ne znaju za strpljenje, oni žele sve i to odmah, ali u životu tako ne ide. Često zbog svoje nagle prirode kažu ili naprave nešto zbog čega se brzo pokaju, ali onda bude kasno. Kad bi naučili da samo malo budu strpljiviji, ne bi znali za granice.

foto: Profimedia

Bik

Vrlina: strpljivost Niko nije toliko strpljiv kao što je Bik. Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po tome što su spori i promišljeni, zbog čega nikada ne odustaju od cilja. Premda će se teško pokrenuti, jednom kad nešto odluče, to će sigurno i uraditi. Osim toga, vrlo su uporni, racionalni i stabilni, pa se na njih uvek možemo da se oslonimo. Pouzdani su kao partneri i prijatelji.

Mana: tvrdoglavost Ovi ljudi su toliko tvrdoglavi da često rade protiv sebe. Nemoguće im je dokazati da nisu u pravu, pa čak iako to i sami vide, nikad neće popustiti. Njihove veze i odnosi s drugima najviše pate upravo zbog tvrdoglavosti, budući da je nekad s njima teško razgovarati i naterati ih da sagledaju sve aspekte neke priče. Tvrdoglavost ih ometa i u napredovanju, pa će često odbiti mnoge primamljive ponude, samo zbog toga što ne vole promene i insistiraju da sve ostane kako je bilo.

foto: Profimedia

Blizanci

Vrlina: inteligencija Ovaj znak je sinonim za inteligenciju i snalažljivost. Često su sjajni matematičari, koji imaju izraženu logiku i s lakoćom mogu da savladaju svaki problem. Vrlo su zabavni i duhoviti, a neretko su i poznavaoci opšte kulture, koji znaju odgovor na svako pitanje. Vole da čitaju, istražuju, njihov um je uvek aktivan, ali za razliku od nekih drugih znakova, Blizanci se zadržavaju na opštim informacijama, budući da za dublje proučavanje nekih tema nemaju vremena ni koncentraciju. U svakom slučaju, ovo su izuzetno inteligentni ljudi koji s lakoćom uče, pišu i izražavaju se.

Mana: prevrtljivost Ova mana se najčešće spočitava Blizancima. Istina je da, ovi ljudi toliko često menjaju mišljenje da okolina ima osećaj da nisu dosledni. Blizanci se brane aktivnim umom koji nikad ne miruje, stalno ih privlače nove stvari i zbog toga jedan dan misle jedno, a drugi drugo. Ova osobina ih prikazuje kao osobu na koju se ne možemo osloniti, jer je prevrtljiva i nepouzdana, ipak Blizanci znaju da budu uz ljude koje vole, na neki svoj način.

foto: Shutter

Rak

Vrlina: brižnost Ovi nežni ljudi za svakoga imaju toplu reč i dobar savet. Kad vam je teško, Rak će vam pružiti rame za plakanje, saslušaće vas i uradiće sve što je u njegovoj moće da vam pomogne. Rakovi u sebi imaju snažnu potrebu da brinu o drugima i gotovo intuitivno mogu da predosete kada je neko u problemima. Njihova velikodušnost i spremnost da budu na usluzi uistinu su fascinantne, ali zbog toga mogu da postanu magnet za nesređene osobe koje žele bilo čiju pažnju.

Mana: preosetljivost Koliko su brižni, toliko su osetljivi. Ove ljude može duboko da povredi nečiji dobronamerni komentar, konstruktivna kritika, ali i gruba reč ili mrki pogled. Vrlo su nežni i skloni promenama raspoloženja, pa ako im je loš dan, sve što kažete imaće posebnu težinu, a jedna gruba reč će ih navesti da grcaju u suzama i ne progovore ni reč s vama dok im se ne izvinite. Rakovi su svesni da su previše osetljivi i da menjaju raspoloženje često koliko Blizanci mišljenje, ali to ne mogu da promene. Ovo je osobina koja ide s njima u paketu, ali uz sve ostale njihove prednosti, bližnji će lako da nauče da žive s tim.

foto: Shutter

Lav

Vrlina: velikodušnost Lavovi su ljudi dobrog srca, koji bližnje nesebično daruju i uskaču im u pomoć kad je to potrebno. Vole život i znaju da uživaju u njemu, a u to rado uključuju i druge. Lav će vam uvek pozajmiti novac, kupiti najveći poklon, kod njega ćete uvek biti dobrodošli i dobro počašćeni. Pozitivna je i optimistična osoba koja voli ljude i u čijem se društvu svi osećaju prijatno.

Mana: sujeta Nikako nije za preporuku da na bilo koji način uvredite Lava, jer će vam ovi ljudi to jako zameriti i nikad vam neće oprostiti. Sujeta Lava često zna da košta i pokvari dobre odnosa s bližnjima, jer je nesposoban da primi kritiku na svoj račun. Ukoliko ga na bilo koji način omalovažavate ili ponižavate on će vas izbrisati iz svog života.

foto: Shutterstock

Devica

Vrlina: marljivost Device su marljive i pedantne osobe kojima možete da poveritie svaki zadatak. Ozbiljno shvataju svoje dužnosti i odgovornosti pa nema nikakve šanse da će vas izneveriti. Spremne su da naporno i marljivo rade, u čemu im je vodilja njihova lična želja za perfekcijom. Teže da sve što urade bude do detalja razrađeno, što je ujedno i njihova najbolja osobina. Vrlo su precizne, pedantne i pouzdane, a kad nešto obećaju, to će i ostvariti.

Mana: sklonost kritici Težnja za savršenstvom kod ovih ljudi može da se pokaže i kao njihova najgora osobina jer ih to čini zahtevnim osobama koje stalno kritikuju. Device nisu zlobne i nije im cilj da nekoga povrede, ali njihove kritike i saveti često kod drugih izazivaju nezadovoljstvo i otpor. Device je teško pohvaliti jer uvek smatraju da može bolje. One samo želeda pomognu i da budu korisne. S vremenom mogu da nauče da suzbiju svoju potrebu da kritikuju zbog mira u kući. Ipak, duboko u njima i dalje postoji želja da vam ukažu gde ste pogrešili, stoga je potrebno mnogo samokontrole da se odupru tom porivu i pohvale vas za uloženi trud.

foto: profimedia

Vaga

Vrlina: pristupačnost Vage imaju mnogo lepih osobina, ali njihova druželjubivost i uglađenost sigurno su među najistaknutijima. Vrlo su ljubazne, šarmantne i prijateljski nastrojene, a drugi mogu od njih da nauče kako treba da se ponašaju u društvu. Zbog toga što su vrelo prjatne osebe, Vage imaju mnogo poznanika i prijatelja, koji će rado da im priskoče u pomoć i time olakšaju poslovni napredak.

Mana: dvoličnost Vagama je bitno da su sa svima u dobrim odnosima. Nastoje po svaku cenu da izbegnu svađe i sukobe, zbog čega često idu linijom manjeg otpora. Osim toga, sposobne su da sagledaju svaku stranu priče i da se sa svakom donekle slože, što okolina tumači kao licemerje. Ipak, Vage nisu toliko licemerne, koliko žele da se svakome svide, pa se na kraju ispostavlja da je upravo to njihova najveća mana. Naime, drugi ljudi često smatraju da Vagama nedostaje doslednosti i karakter, što je daleko od istine.

foto: Shutter

Škorpija

Vrlina: odanost Ako je Škorpija na vašoj strani, možete da budete mirni jer vas ona nikad neće izdati. Bilo da ste joj ljubavnik, partner ili prijatelj, ona će vas uvek čuvati i štititi, pa čak i ako vas je na bilo koji način povredila potrudiće se da vi to nikada ne saznate. Dobro je imati osobu rođenu i znaku Škorpije da vam čuva leđa, jer će ona zaista i da stavi ruku u vartu za ljude koje voli i ceni.

Mana: osvetoljubivost Ovaj mračni znak ima nekoliko negativnih osobina pa je teško da se izdvoji samo jedna, ali ni ljubomora ni posesivnost nisu toliko štetne za njega i okolinu koliko je to njegova osvetoljubivost. Kad je ugrožena ili povređena, Škorpija zaboravlja na sve ostalo i u potpunosti se prepušta želji za osvetom. Osvetoljubivost je toliko nadjača, da u želji da nekome vrati milo za drago i pokaže da je pogrešio što se s njom igrao, Škorpija je spremna mnogo toga da žrtvuje, a na tom putu ona ume neretko da uništi i samu sebe. Ipak, to je jače od nje i svaka prava Škorpija, koliko god da je evoluirala, ima u sebi ovu crtu koja je često skupo košta.

foto: Shutter

Strelac

Vrlina: optimizam Ako imate novu ideju i treba vam nečija podrška, obratite se Strelcu. Ovaj će sangvinik oduševljeno da reaguje na svaku vašu zamisao, što će vas ispuniti samopouzdanjem i pozitivnom energijom. Strelac je uvek otvoren za nove stvari i nova iskustva, stoga je dobro da ga imate pored sebe. Ovaj veseljak se ne brine previše zbog problema i iskreno veruje da će se sve rešiti na najbolji mogući način, što je osobina za svaku pohvalu.

Mana: gubitak interesa Koliko se lako zanese nekom novom idejom, toliko se brzo i ohladi. Strelac je poznat po tome da sa entuzijazmom pristupa novim stvarima, ali brzo gubi interes, pa mnoge njegove ideje nikad ne budu do kraja ostvarene. To je prava šteta jer on zaista ima zanimljive ideje, stoga bi bilo dobro da je malo uporniji i da ne odustaje lako od svega čim oseti zamor i dosadu.

foto: Shutter

Jarac

Vrlina: upornost Jarac je sinonim za osobu koja je do uspeha došla uz mnogo truda i odricanja. Ovi ljudi ne veruju u uspeh preko noći, pa još od malena ulažu u sebe i u svoje znanje. Biće najbolji u razredu, upisaće željeni fakultet i na kraju će se zaposliti u firmi u kojoj će početi od dna, a za par godina će postati šefovi, direktori, a nekad i vlasnici. Jarac je vrlo ambiciozan i spreman na mnoge žrtve kako bi postigao uspeh i osećanje da vredi. Njihova upornost je zaista fascinantna i dokaz je kako uz mnogo truda i volje može da se ostvari svaki cilj.

Mana: emocionalna hladnoća Ovim ljudima izuzetno je teško da pokažu svoja osećanja jer smatraju da je to odraz slabosti. Za njih je normalno da emocije drže pod kontrolom pa ih nikad nećete videti kako se svađaju pred drugima, podižu glas ili se ljute. Koliko god da su isfrustrirani, besni ili razočarani, oni će naizgled da ostanu smireni i ničim neće pokazati da su povređeni jer nikome ne žele da pruže to zadovoljstvo. Ovo često vodi do potisnutih emocija, frustracija, psihosomatskih tegoba pa i depresije, a u intimnim odnosima donosi probleme jer partner može da pomisli da nije voljen ili da ga Jarac zanemaruje. Jarac vas neće stalno obasipati nežnostima, ali retki trenuci u kojima dozvoljava da njegova hladna maska spadne su vredni čekanja.

foto: Shutter

Vodolija

Vrlina: liberalnost Među Vodolijama teško da ćete pronaći nekoga ko je zadrt ili pun predrasuda prema drugima. Vodolije vole ljude svih boja, rasa, veličina i narodnosti i nije im u prirodi da nekome sude. Mnogo im je bitnije koliko je neko zanimljiv i inteligentan, nego kojoj religiji ili nacionalnosti pripada. Vodolije vas nikada neće osuditi za grešku, niti će vas sputavati da svoj život živite po tuđim pravilima, već će vas ohrabriti da budete ono što jeste. Njihova ubeđenja često nisu u skladu s okolinom, ali vremenom nauče da koegzistiraju sa drugima.

Mana: potreba za originalnošću Najveća mana ovih ljudi je njihova potreba da u svemu uvek budu drugačiji, što nije uvek pozitivno. Nekad se previše trude da ostave utisak da su bezbrižni i da se ne uklapaju u okvire, što stvara suprotan efekat. Uvek žele da budu drugačiji, vole da se o njima priča i da ostave utisak, a posebno su sretni ako mogu nekoga da šokiraju svojim izgledom, ponašanjem ili idejama. Trebalo bi da više požnje polažu na sadržaj, a ne na formu.

foto: Shutter

Ribe

Vrlina: saosećajnost Nijedan znak ne oseća toliku dozu empatije kao Ribe, zbog čega su vrlo voljeni među prijateljima i partnerima. Iskreno će saosećati s vama kada ste u problemu i uradiće sve što je u njihovoj moći da vam pomognu. Nikad ne osuđuju i mogu da razumeju tuđe greške i propuste, što je izuzetna vrlina čime se izdvajaju od ostalih znakova. Ovi topli ljudi sve što rade, rade srcem, a ako vas vole, nije im teško da se žrtvuju za vas.

Mana: potreba da pobebegnu od stvarnosti Rođeni u ovom znaku često umeju da pobegnu u svoj svet i sklone se od surove i hladne stvarnosti. Neki to rade tako što čitaju, slikaju, sviraju ili gledaju filmove i sapunice, ali potreba da pobegnu od stvarnosti može da bude problem ako to rade tako što se odaju alkoholu ili raznim opijatima. Ovi ljudi vole da odlutaju u svoj svet mašte, pa zbog toga što nisu racionalni i skloni su donošenju pogrešnih ili nemoralnih odluka koje se njima ne čine strašne, umeju da povrede druge ljude.

foto: Shutter

(Kurir.rs/A.M/Lepaisrecna)

BONUS VIDEO:

00:14 OVO JE NAJSTILIZOVANIJI MAČAK NA SVETU, A IMA I NAJVIŠE PRATIOCA NA INSTAGRAMU! Njegove odevne kombinacije ODUŠEVILE su svet!

Kurir