KO SE SADA ZALJUBI, TE LJUBAVI ĆE BITI FATALNE! Ružica Kralj otkrila šta nas čeka posle RETROGRADNOG MERKURA, možete da odahnete!

Astronumerolog Ružica Kralj gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je govorila o tome kako Retrogradni Merkur utiče na raspoloženje ljudi, ali i šta sledi posle njega.

01:49 MERKUR KRENUO DIREKTNOM PUTANJOM! Astrolog objašnjava šta da očekujete u naredne TRI NEDELJE (KURIR TELEVIZIJA)

S obzirom na to, da se on završio 21. feburara, Ružica je objasnila koliko je on imao uticaja na horoskopske znakove.

Na pitanje da li sada možemo da očekujemo promene, numerolog je odgovorila:

foto: Pritnscreen

"Naravno. Da li da ga krivimo ili da ga zavolimo. Ja kažem zavolite ga i neće vam smetati. Ako ga krivite, uvek imamo probleme sa samim sobom jer ne želimo da se suočimo sa istinom. On je sada direktno krenuo ali se nalazi između dve teške planete. Jupiter je planeta Boga, Sunca, i mogu da kažem da kako smo se ponašali, praćeni smo od strane Boga. Jupiter ili nas nagrađuje ili nas vraća u prošlost. Ljudi su bili depresivni, deprimirani, i nikako nisu mogli da nađu svoj put. Samo velika volja i upornost, i onda nema problema".

"Ljudi kažu da su umorni. Dešavaju se da ljudima crkavaju uređaji. Ali on nije toliko strašan, on nas upozorava da možemo da sačekamo. Mi možemo da planiramo, ali Bog ima druge planove za nas. Sad je mesec u raku, a on je naša duša i on nam otvara puteve za ljubav, za porodicu", rekla je Ružica.

Ona se osvrnula i na Retrogradnu veneru koja je sada počela.

"Sada često čujem da ljudi hoće da žive na selu, a ja se smejem, jer misle da je to toliko sve lako. Nećemo naći mir ako nemamo mir u duši. Moramo da raščistimo sa dušom, da ne gledamo sve materijalno. U tom periodu idemo korak npred, tri unazad" , priča ona i dodaje:

"Planeta nam ne da kako mi hoćemo, mnoge stvari će se pokazati kao istinite, ali ta pravda će nekog pogoditi, a neko se neće obazirati. Najbitnije je da mi imamo svoj cilj, a merkur nas usporava i vraća u nazad".

"Ljubav je pokretač svega novac je svi jurimo pare ali nas neće usrećiti. Sve se ovo odrazilo i na disajne organe i na psihičke probleme. Ljudi ne vide izlaz, ali samo pustite sve iz sebe, izbacite sve iz duše i Bog će vam otvoriti put".

Astro period počeo pre dva, tri dana

"Od nedelje to kreće nekom brzinom. Nećemo imati vremena za sebe, za porodicu, ubrzava tempo, priliv novca, finasije. Ovaj period je dobar za zdravstvo, građevinu, za turizam, mogu da imaju poteškoće, ali je negde i dobra ta teškoća. Treba istrajati samo jaki, oni mogu da opstanu. Dolazi period Sunca, boga, dolaze nam nove ljubavi. Mnogi će prekinuti veze, brakove, tako i treba da se desi. Ko se sada zaljubi, to će biti fatalne ljubave. Neće biti svesni koliko mogu da se zaljube, sve ide u maksimumu", objašnjava Ružica.

Direktni Merkur do 27. aprila

"Nemojte da se opterećujete mnogo zdravljem, ali ne smemo da se opterećujemo pričom o bolesti, da putujemo da naučimo da volimo u ovom periodu okrenuti se lepim i pozivitivnim stvariima. Ovaj period je dobar za zemljane znakove, Bik i Jarac mogu očekivati nove ljubavi i priliv novca. Ribe mogu očekivati ljubavi iz inostranstvo, biće vezani za putovanja. Vatreni znakovi će želeti vrhunac, hoće strast, ali znamo da vatra ne može da miruje. U ovoj godini će biti mnogo bolje nego što je bilo prošle. Opustite se i uživajte jer nemate potrebe da razmišljate previše", zaključila je Kralj.

foto: Pritnscreen

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 25.2.2021.

Kurir