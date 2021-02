IMALA JE 6 GODINA KAD JE NASLEDILA 34 MILIONA DINARA: Ne moram da radim ni dan, ali život mi je UNIŠTEN, svi samo traže jedno

Kejti Lavridž iz Kiderminstera u Velikoj Britanij danas ima 27 godina, a sa šest godina nasledila je 250.000 funti, odnosno nešto preko 34 miliona dinara. To je nasledila od inženjera u penziji Vilfreda Lemba koji je umro u 72. godini. Bilo je to 2000. godine i sve je ostavio Kejti, na opšti bes bliske porodice.

Vilfred je bio ekscentrični prijatelj njenog oca. Sa četiri godine ga je upoznala i, kako kaže, postali su nerazdvojni. Kada je Vilfred umro, njegova rođena ćerka Džozefina ostala je u šoku kada je saznala da sav novac, sve nekretnine i sva zemlja u nasledstvo idu Kejti.

- Ljudi i danas pričaju da sam sigurno doživela neku vrstu se*sualnog nasilja od njega. To nije tačno. Volela sam ga kao dedu i on mene kao unuku i to je sve. Ja sam bila devojčica, nisam tražila da mi ostavi bilo šta i iskreno, taj novac mi je upropastio život. Nakon što je on umro, pročulo se da je sav novac ostavio meni i ni danas ne mogu da izađem iz kuće a da mi neko ne zatraži novac jer znaju da imam - počev od prijatelja, pa preko lokalnih prosjaka - ispičala je Kejti, dodajući da su je i njeni bivši momci često potkradali.

- Svi od mene traže pare, a iza leđa mi govore da me je Vilfred sigurno silovao i da mi je zato ostavio novac. Zbog toga se celog života osećam odvratno i poniženo. To nikakav novac ne može da zameni - rekla je ona.

- Na kraju, nikakav novac ne može ni da mi vrati prijateljstvo sa Vilfredom koje je zaista bilo magično. I danas odem na njegov grob barem jednom u nekoliko nedelja. On je živeo blizu nas i tata i on su se sprijateljili. Vremenom, sprijateljila sam se i ja sa njim. Često me je vodio na sladoled, bio mi je istovremeno i najbolji prijatelj i deka. Imam uspomene sa njim, tako srećne, koje nikakav novac ne može da zameni. On je bio usamljen i odvojen od svoje porodice. Bio je divan, divan čovek i naravno da me ni na koji način nije zlostavljao - kaže Kejti.

Kada je Vilfred umro, njegova ćerka Džozefin, koja mu je bila i staratelj, optužila je Kejtine roditelje da su izmanipulisali starca da promeni testament. Pet godina je trajalo suđenje, ali na kraju je doneta presuda da je Vilfred svojevoljno i pri zdravoj pameti sve ostavio Kejti. Sudija je tada rekao da je nesumnjovo da je Vilfred bio otuđen od porodice. Kejtini roditelji nudili su mu da se preseli kod njih, ali on je to odbio i preselio se u starački dom, uprkos tome što mu je Džozefin, rođena ćerka, bila zvanični negovatelj.

- Vraćala sam se iz škole kući kada su se oko mene sjatili novinari i pitali me šta ću da uradim s novcem. Pojma nisam imala o čemu pričaju, roditelji mi nisu govorili ništa o suđenju. Onda sam videla mamu koja je dotrčala da me zaštiti od njih. Svi su odjednom znali da sam naslednica i potpuno se promenili prema meni i to traje i danas - kaže ona.

kurir.rs

Bonus video:

01:38 OVO JE PRVI MUŽ DŽEJ LO KOJEG DOSAD NISMO VIDELI: Zbog njegovog izgleda ŽENE vrište, a ni glumici sad nije svejedno (FOTO)

Kurir