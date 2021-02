KO ĆE NAĆI SRODNU DUŠU OVOG PROLEĆA? Ova 3 znaka mogu da čekaju VELIKU LJUBAV, neki će stati i na LUDI KAMEN!

Ovo proleće je posebno jer će neki konačno upoznati ljubav svog života. Neki će sami naći ljubav, ali neke će njihova srodna duša pronaći. U svakom slučaju, očekuje nas proleće puno lepih emocija i letirića u stomaku. Nečije traganje će se isplatiti.

Ribe

Ljudi rođeni u ovom znaku će ovog proleća imati najviše sreće u ljubavi, više od svih drugih znakova Zodijaka. Sa samim početkom najromantičnijeg doba godine, procvetaće i njihova romansa. Moguće je da će postati bliski sa nekim ko im je već sad drag ili će dobiti priliku da obnove staru ljubav. Lepe vesti ih očekuju 11. aprila. Posebno bi se mogli zbližiti sa Bikom, Rakom, Škorpionom i Jarcem. Veza sa ljudima koji su rođeni u znakovima mogla bi im doneti duboku ljubav za kojom tragaju kao i predanost i sigurnost, a to je upravo ono što Ribama treba da bi pokazale svoju najbolju stranu. Ribe koje su već sada u vezi, učvrstiće odnos sa partnerom, a moguće je i venčanje.

Jarac

Tu se radi o pojedincima koji su vrlo posvećeni porodici. Oni sanjare o svom malom porodičnom gnezdu, a dolazak proleća možda im omogući baš to. Jarci koji su sami verovatno će upoznati nekoga sa kime će poželeti da ostanu zajedno do kraja života, a oni koji su sad u vezi, osetiće da odnos postaje snažniji i ozbiljniji. Moguće je da su ranije osećali da se nikako ne mogu dobro povezati sa partnerom, ali to bi se uskoro trebalo promeniti - ljubavni život će krenuti u drugom, boljem smeru. Savršen partner za njih mogao bi biti rođen u znaku Bika, Device, Škorpije i Ribe. Naime, sa Bikovima i Devicama dele životne ideale, dok će Škorpija ceniti njihovu ambicioznost, emotivnu stabilnost i ozbiljnost kod rešavanja problema. Za Ribe je Jarac uzor kog vredi slediti i upravo sa ljudima koji su rođeni u tom znaku imaju najviše izgleda za pravu, večnu ljubav.

Vaga

Nakon teškog perioda, posebno u ljubavi, ljudi rođeni u znaku Vage će napokon naći mir. Smeši im se spokoj na ljubavnom planu. Veoma je moguće da će srodna duša pronaći njih, a ne obrnuto kako su se nadali dok su je uzaludno pokušavali pronaći u proteklom periodu. Ovog proleća upoznaće nekoga sa kim će poželeti da ostare. Strast sa tom osobom će biti velika. Najbolji znakovi za Vage su Blizanac, Strelac, Lav i Vodolija. Vage su vrlo šarmantni ljudi sa dobrom dozom diplomatskog u sebi, a to se jako sviđa Blizancima i Vodolijama koji su pomalo sanjari. Upravo sa ta dva znaka je najveća šansa za pravu, duboku ljubav. Ukoliko se zaljube u Lava, biće savršen par, a njihova ljubav će biti kao ona iz romana. Sa osobom rođenom u znaku Strelca čeka ih miran, porodičan život i odnos pun međusobnog poštovanja.

