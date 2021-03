DA LI VIDITE BROJ ISPOD STRELICE? Samo će posebni znati šta je pitanju, a jeste li vi među njima? (FOTO)

Sve je više skrivalica i glavolomki koje kruže Internetom i sve su komplikovanije ili se bar tako čini. Ova nova zagonetka je postala hit zbog svoje jednostavnosti.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, na slici su poređani brojevi 2, 4, 6 i 8. Treba videti koji se broj krije ispod strelice. Malo je teže uočiti ga i retki uspeju da ga detektuju. Da li ga vidite?

Ljudi koji odlično opažaju boje videće koji je broj u pitanju. Stvar je u našem mozgu i precepciji svetlosti koja ulazi u naše oči i načinu na koji se ta svetlost reflektuje na površini predmeta.

Sve se svodi na to kako naš mozak obrađuje svetlosne signale. Npr, to se razlikuje od optičkih iluzija jer iluzija perifernog zanošenja je zapravo kada naš mozak interpretira obrasce koji su van vidnog fokusa ili razlike u osvetljenju. Tada mislimo da vidimo da se slika koju gledamo, pomera. No, u ovom slučaju je stvar drugačije prirode.

I na kraju, evo rešenja. Jeste li uspeli da pogodite?

foto: Printscreen/Instagram

