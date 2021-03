OVU BILJKU TREBA DA IMA SVAKA KUĆA! Donosi NOVAC I BLAGOSTANJE, a mnogi ne znaju da ona čuje MOLITVE

Feng šui biljka koja donosi zdravlje, sreću, napredak i novac u dom!

Biljka pahira (Pachira aquatica) potiče iz Srednje i Južne Amerike. Ovo drvo je jedno od feng šui biljaka koje donosi sreću i novac u dom. Simbolično se povezuje sa srećom u finansijama i biznisom, i zato se često zove i drvo novca.

U svom prirodnom staništu pahira dostiže visinu i do 17 m. U kućnim uslovima njena visina varira od malih bonsaija, do 60 cm pa do visine od 2 metara.

Stablo pahire uglavnom čine više manjih isprepletanih u jedno. Listovi su zelene boje, i uglavnom se nalazi po 5 na svakoj grani.

Pahira retko cveta u zatvorenom prostoru. Njen cvet je zanimljiv, krem-bele boje skupljen u veliku metličastu cvast. Plod je dug, ovalan, braon-zelene boje, i podseća na kokosov orah.

Kao bonsai pahira postaje neobičan detalj u enterijeru doma. Prema predanju jedan stari siromašni farmer koji je celog života naporno radio nalazi na livadi jednu neobičnu biljku. Pomislio je kako je Bog sigurno čuo njegove molitve i dao mu priliku da se obogati. Odneo je biljku kući, posmatrao je i ispitivao. Pošto je utvrdio da je otporna i da zahteva malo nege počeo je da je gaji. Veoma brzo je potražnja za njom porasla i on se obogatio. Biljku je nazvao drvo novca.

Po feng šuiju pahira donosi zdravlje, sreću, napredak i novac u dom, zbog karakteristika 5 velikih listova koji simbolišu 5 feng šui elemenata: Metal, Drvo, Vodu, Vatru i Zemlju. Zato se i smatra da ima sposobnost da zameni i aktivira slabije elemente ili elemente koji nedostaju u prostoru doma.

Veruje se da ako se u isprepleteno stablo pahire stavi kovanica da će donositi novac, a ako se na nju vežu crvene i zlatne trakice donosiće sreću u dom. Veruje se i da je ova biljka idealan poklon za poslovne ljude i za mladence.

