UNIVERZALNA GODINA U BROJU 5 DONOSI AVANTURU I VRHUNSKU ENERGIJU! Brojke su rekle svoje, a vi očekujte NEOČEKIVANO!

Svaka nova godina donosi i nove odluke, bar bi tako trebalo da bude. Ono što svako od nas intuitivno oseća je promena - kalendar se menja i stiže novih 12 meseci. U numerologiji, ta tranzicija je poprilično velika stvar: označava prelazak u Univerzalnu godinu.

foto: Profimedia

Kako se izračunava Univerzalna godina?

U numerologiji se svaka kalendarska godina sabira do jednocifrenog broja, koji ima jedinstveni energetski uticaj i otisak. To znači da će svi na planeti iskusiti energiju određenog broja tokom cele godine, od 1. januara do 31. decembra.

Sastavite pojedinačne brojeve tekuće godine, ovako:

2021 = 2 + 0 + 2 + 1 = 5. Zato je 2021. Univerzalna godina u broju 5.

O čemu se radi u Univerzalnoj godini broja 5? U numerologiji, broj 5 predstavlja energiju promenljivosti i nestabilnosti. Promena je njena ključna stvar. Naglasak tokom Univerzalne godine u ovom broju je pomeranje granica, istraživanje i nove ideje - započeti je avanturističkim i neustrašivim duhom.

Da biste maksimalno iskoristili petu univerzalnu godinu, očekujte i prigrlite neočekivano!

foto: Profimedia

Ona je nestabilna, ali uzbudljiva - i to ne treba da čudi sa obzirom na turbulentno stanje našeg sveta. Ali za razliku od teške energije 2020. godine u broju 4, Univerzalna godina u broju 5 nas poziva da istražimo pravo značenje slobode.

Dok kolektivno osiguravamo osećaj pripadnosti, treba da se istovremeno bavimo svojim svakodnevnim odgovornostima. U 2021. godini svi ćemo morati da uspostavimo ravnotežu. Na primer, ne možemo imati finansijsku slobodu ako ne zaradimo novac, ne investiramo pametno i ne planiramo efikasno. Kretanjem ovim dobrim i odgovornim putem zarađujemo novac i sami sebi stvaramo mogućnost da živimo kako želimo - što je snažna želja broja 5.

Prema numerologiji 2021. godine, stari, prevaziđeni životni stil i verovanja će se promeniti dramatično. Iako će se nastaviti period nesigurnosti, Univerzalna godina u broju 5 će doneti napredak i velike promene koje će uticati na mnogo stvari.

Za razliku od prošle godine, talasanje je sada neophodno. Nema više vezivanja za prošlost. Pozdravite živahnu energiju novog perioda - jer broj 5 donosi strast za životom!

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Astrostyle.com)

BONUS VIDEO:

00:17 PRITISNITE OVU TAČKU NA TELU AKO SE OSEĆATE UZNEMIRENO: Dodir ublažava stres, donosi mir, zdravlje i dobru energiju (VIDEO)

Kurir