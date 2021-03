ŠETALA PLAŽOM I POSTALA BOGATA: Tajlanđanka našla nešto ODVRATNU stvar ali poprilično vrednu! FOTO

Tajlanđanka Siriporn Niamrin (49) se šetala plažom nedaleko od svoje kuće. Međutim, sreća joj se osmehnula jer je našla 15 kilograma težak stvrdnut izbljuvak kita. Ta veoma odvratna masa ima neverovatnu cenu od 190 hiljada funti (oko 220 hiljada evra) na tržištu, navodi britanski portal.

foto: Profimedia

Naime, ta sivosmeđa tvrda stvar je poznata kao ambergris je veonma tražena jer se koristi u proizvodnji parfema i to je veoma redak i skupocen sastojak. Siriporn je videla to i po mirisu je pretpostavila o čemu je reč i shvatila da bi to što je pronašla moglo da pomogne da zaradi popriličnu svotu novca. Pošto joj je sused pomogao da donese stvrdnutu masu do kuće, komšije i meštani iz sela, koji se bolje razumeju su potvrdili o čemu se radi.

foto: Profimedia

Siriporn se šokirala kada su joj rekli da je ta stvar zapravo izbljuvak kita, poznata kao ambergris, vrlo tražena u industriji parfema. Nije mogla da veruje da je ta stvar ovalnog oblika toliko vredna.

- Srećna sam što sam pronašla tako veliki komad. Nadam se da će mi doneti novac. Čuvam ga na sigurnom u svojoj kući - rekla je.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Daily mail)

