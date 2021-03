ŠTA KRIJE VAŠA PODSVEST? OTKRIJTE UZ POMOĆ JAPANSKOG TESTA LIČNOSTI! Saznaćete ono što niste znali o sebi

Pratite uputstvo, zamišljajte i uključite maštu, odgovarajte lagano i što spontanije, zapišite prvo što vam padne na pamet. Na kraju pročitajte šta svaki od vaših izbora na ovom zamišljenom putovanju govori o vama. Um je čudesna stvar, ali nedovoljno istražena. Psihološki testovi poput ovog pomažu nam da saznamo više o samima sebi, pogotovo o podsvesti.

foto: Profimedia

- Zamislite kako hodate šumom sa osobom po vašem izboru. Ko je ta osoba sa kojom hodate? - Nakon nekog vremena susretnete životinju. Koja je to životinja? Kakav odnos imate s njom? - Nastavljate da hodate šumom, ulazite sve dublje u nju. Dolazite na čistinu i tu se nalazi napušteni lavirint. Koje je veličine? Koliko su visoki zidovi lavirinta? - Odlučujete da uđete u lavirint, ali osoba koja je sa vama savetuje vam da ne ulazite. Ipak, ulazite sami. U samom središtu lavirinta nalazite čašu. Od kojeg je materijala načinjena? Šta ćete učiniti sa njom? - Na kraju, prođete kroz lavirint i dođete do izlaza. Koja od ovih tvrdnji najbolje opisuje vaše iskustvo hodanja kroz lavirint?

1. Ovo je bilo jako lako. Brzo sam našao izlaz. 2. Trebalo mi je vremena da prođem kroz njega, ali nije bilo strašno. 3. Izgubio sam se i na trenutak pomislio da nikad neću izaći. 4. Osoba sa kojom sam hodao pronašla me i pokazala mi put. Inače bih možda još uvek bio unutra.

Jeste li zapisali sve svoje odgovore? Odlično! Pročitajte sada šta oni znače. Osoba sa kojom hodate kroz šumu najvažnija je osoba u vašem životu.

foto: Profimedia

Veličina životinje koju ste susreli predstavlja vašu percepciju veličine problema sa kojima se susrećete u životu. A, način na koji se odnosite prema njoj govori o tome kako se odnosite prema životnim problemima. Jeste li bili pasivni ili ste se odabrali boriti sa životinjom?

Zavojiti i krivudavi putevi u lavirintu predstavljaju put koji izaberete za sebe u životu. Kada smo tinejdžeri, najlakše nam je da se osećamo izgubljeno i zbunjeno... sve te slepe ulice i pogrešna skretanja. Vaš doživljaj lavirinta govori o načinu na koji se sećate godina koje su vas vodile u odraslo doba. Visina zidova lavirinta govori o visini vaše ambicije za rešavanje izazova sa kojima se suočavate. Nizak zid svedoči o vašoj otvorenoj ličnosti. Kod vas su ljudi dobro došli tokom celog dana. Visoki kameni zidovi govore o zatvorenoj ličnosti. Volite da budete sami i ne volite da vam gosti dolaze nenajavljeni.

Trajnost materijala od kojeg je napravljena čaša predstavlja vašu percepciju trajnosti odnosa sa osobom sa kojom ste došli u šumu. Ako je čaša plastična, vaš odnos je kratkog veka. Ako je čaša od metala, vaš odnos je trajan i na tu se osobu možete osloniti. Staklena čaša govori o krhkosti vašeg odnosa. Šta ste učinili sa čašom, predstavlja vaš stav prema osobi sa kojom ste započeli šetnju. Ako ste je ostavili, osećate se udaljeno od te osobe. Ako ste je poneli, sa tom osobom želite da budete bliski.

foto: Profimedia

Vaš izbor kako ste došli do izlaza iz lavirinta: 1. "Ovo je bilo jako lako. Brzo sam našao izlaz." Premda mnogi ljudi gledaju na svoje tinejdžerske godine kao na razdoblje stresa i zbunjenosti, za vas je ono bilo zabavno. Nije vas mučila potraga duše niti ste bili opterećeni pritiskom vršnjaka. Za vas je to bila velika zabava. To, doduše, možda znači da je pravi životni test tek pred vama.

2. "Trebalo mi je vremena da prođem kroz njega, ali nije bilo strašno." Školski dani nisu vam bili laki. Kao i većina mladih, verovatno ste mnogo noći proveli brinući se zbog ljubavi, prijateljstva i budućnosti. To iskustvo pomoglo je da postanete osoba koja ste danas, a lekcije koje ste naučili pomažu vam u teškim vremenima.

3. "Izgubio sam se i na trenutak pomislio da nikad neću izaći." Premda je svako tokom odrastanja imao pokoju tešku godinu, vi ste svoje životne brige doveli do krajnosti. Stalno ste se dvoumili oko problema i sami sebe mučili sumnjama. To je verovatno dalo crtu ozbiljnosti i dubine vašem karakteru. Sad je vreme da se opustite i uživate u životu. Zaslužili ste.

4. "Osoba sa kojom sam hodao me pronašla i pokazala mi put. Inače bih možda još uvek bio unutra." Razlog za zadovoljstvo u vašem sadašnjem životu leži u prijateljima koje ste stekli i odnosima koje ste formirali u mladosti. Kao i svako, imali ste briga, ali uvek je tu za vas bio neko, kome ste se mogli obratiti kada bi vam bilo teško. Budite zahvalni za sreću koju ste do sada imali. Sada je red na vama da uzvratite uslugu i pomognete drugima kojima je to potrebno.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Stil)

