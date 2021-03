STARI OGLAS SA INTERNETA SADA JE VIŠE NEGO AKTUELAN! Devojka sa farme traži DLAKAVOG muškarca!

Društvenim mrežama se opet deli neobičan oglas koji je pre nekoliko godina zaitrigirao javnost. Oglas je toliko zanimljiv da i dalje probuđuje znatiželju kod ljudi. Devojka sa sela je dala oglas u kom traži muža da živi i radi sa njom, ali to nije sve.

- Ostala sam rano sama na ovoj farmi, moji su umrli prošle godine, a ja sam se odlučila na ovaj potez. Retko izlazim jer nemam stvarno vremena i jedva čekam da padne mrak i da odem da legnem. Tražim muškarca ili dečka koji bi me oženio, i radio sa mnom na mojoj farmi, a ja obećavam da ću mu pružitii više nego što može da zamisli. Biću mu prava kuvarica i domaćica.Njegovo je da se brine o 150 grla stoke, 13 krava, 8 koza, 66 ovaca + 34 jagnjadi, 46 pilića, 19 telića,11 bikova, 4 psa i 12 mačaka. To mora da hrani tri do četiri puta dnevno, ne sme da im manjka ni hrane niti vode. Redovno moraju da jedu.

Nakon toga, ima drugog posla na farmi. Od kidanja štala, pa do košenja sena, pravljenja bala... Treba orati, tanjurati, saditi i tako dalje, kao i na svakom imanju. Mora u šumu u nabavku drva, da ih sruši, pocepa i doveze kući, 'ajde ja ću mu pomoći i složiti, biću toliko dobra.

Prednost imaju oni koji znaju da voze traktor i da barataju poljoprivrednim mašinama, i molim samo da mi se ne javljaju oni dečkići koji briju noge, međunožje i prsa, koriste pudere i te gluposti, samo takve ne želim. Tražim striktno seljačkog muškarca, dlakavog i punijeg... Pa ako ima koji takav neka mi se javi - stoji u oglasu ove devojke.

