JOŠ IDEJA ZA 8. MART: Otkriveno šta je najbolje pokloniti DAMAMA po horoskopskom znaku

Svi smo prošli kroz nešto slično, a to je da pre nego što uopšte započnete razgovor sa nekom osobom, jedno od prvih ptanje je i znak u horoskopu, a ako ste isti znak ili element, osećate tu posebnu povezanost. Od osobina ličnosti do ljubavnih veza, horoskopski znaci mogu o nekome otkriti mnogo i to pre nego što ih upoznaju.

Kada su pokloni u pitanju, ne možemo reći da je konsultacija nečije natalne karte najbolji i najsigurniji način da pogodimo kom poklonu se nadaju. No, na kraju krajeva, darivanje je više od toga. Zato, pročitajte tekst u nastavku koji će vam biti naznaka ili vodič za odabir poklona shodno horoskopskom znaku. Osim toga, možete dobiti i neki dodatnu ideju za poklon za 8. mart.

Ovan

Ovaj vatreni znak poznat je po tome što je raspoložen, impulsivan, hrabar i samopouzdan. Ljudi rođeni pod ovim znakom vole sport, pa poklon može biti prostirka za jogu ili nešto vezano za sport. Budući da je Ovan vatreni znak, sveće, svećnjaci ili svetlucavi ukrasi biće savršeni astrološki poklon za Ovna.

Bik

Bikovi vole ono što inspiriše i privlači sva njihova čula. Vole stvari koje daju slatki miris i osećaju se dobro na dodir, pa je njihov ukus pomalo skup. Šal, kožna torba ili dobar parfem mogu biti idealan izbor za ovaj znak.

Blizanci

On je kameleon zodijaka. Pričljiv, sa dva lica, pametan, izuzetno inteligentan i znatiželjan, a ljudi rođeni pod ovim znakom sigurno će uživati u dobroj knjizi, časopisu, ukrasnoj kutiji za nakit, jedinstvenom okviru za sliku. Pored toga, senzualni parfem bio bi savršen rođendanski poklon za Blizance.

Rak

Rak ima posebno mesto za porodicu i veze. Kada birate poklon za ovaj znak, imajte na umu da su tradicionalni, ravnodušni, vole da neguju i da budu negovani, ali i da uživaju u strastvenim poklonima koji im omogućavaju da pokažu svoja sećanja. Personalizovani okvir za fotografiju sa porodičnom slikom ili ljupkim jastukom za dekor kuće može biti idealan izbor.

Lav

Lav je jedan od najstrastvenijih znakova zodijaka - a ujedno i jedan od najdarežljivijih. Zato ponekad može da bude izazov naći mu odgovarajući poklon jer većina Lavova ima skup ukus i sjajan osećaj za stil. Ipak, zapamtite da na kraju, ovaj znak želi da se oseća razmaženo i voljeno. Ulaznice za njihovu omiljenu predstavu ili operu, profesionalno fotografisanje, lep parfem može biti idealan izbor poklona.

Devica

Koji prijatelj svačije rođendane planira mesecima unapred? Velike su šanse da je u pitanju Devica. U isto vreme, Device su najteži znakovi za koje treba kupovati, jer je ovaj znak vrlo tih u vezi sa svojim potrebama, sviđanjima i nesviđanjima. Idealni pokloni za Devicu mogu biti članstvo u teretani, poklon-kartica ili neki zanimljiv i nesvakidašnji uređaj tzv. gedžet.

Vaga

Vaga uvek traži ravnotežu u životu i pronalazi pametna,multitasking rešenja problema. Korpa napunjena mirisnim sapunima, losionima i svećama čini idealan poklon. Ljudi rođeni pod ovim znakom mrze svađe i vole dobru zabavu. Boca finog vina; kutija raznih gurmanskih tartufa sa čokoladom, ukrase za dom ili mirisne sveće mogu biti idealan poklon za vašeg prijatelja rođenog u ovom znaku.

Škorpija

Oštra, strastvena i neustrašiva, Škorpija je vodeni znak zainteresovan za okultni i drugačiji svet. Kada je reč o odabiru poklona za Škorpiju, nemojte razmišljati, samo znajte šta ih čini zadovoljnim. Uvek su zabrinuti za svoj izgled, pa će vam markirani parfem, par dizajnerskih cipela ili sunčanih naočara pomoći da osvojite njihovu lojalnost.

Strelac

Kod Strelca se sve svodi da voli da krene živopisnim rutama i proširi svoje vidike. Voli da ima mnogo uspomena i posebnih trenutaka koje može da podeli sa drugima. Zato su, prirodno, otvorenog uma, optimistični i vole promene. Poklon za njih bi bilo bekstvo u mesto puno avantura, nove planinarske cipele ili iznenađenje u vidu karte za mesto na kom nikada nisu bili. Svakako nešto lepo i vezano za putovanja.

Vodolija

Vodolije uvek razmišljaju veliko. Za ove astronomske nosače vode nema ograničenja za njihovu maštu. Vodolije su ekstrovertni zodijak, pa ih počastite poklonom koji slavi njihovu naučno-fantastičnu dušu. Vodoliji će se svideti bilo koji tehnološki uređaj pametni telefon ili najnovija video igrica.

Ribe

Kao poslednji vazdušni znak zodijaka, ovaj znak je veoma popularan jer je romantičan, osetljiv, ljubazan i izuzetno izdašan. Komplet mirisnih sveća, tkanih korpi, luksuznih soli za kupanje, organskih sapuna i kozmetičkih proizvoda ili otmene boce kvalitetnih vina biće savršeni pokloni za Ribe.

