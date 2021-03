ŠTA DONOSI MLADI MESEC: Emocije i kreativnost će vam BITI baš pojačane, pucaćete od energije! Vodeni znaci neka se PRIPREME!

Mlad mesec dolazi, a vi se spremite na nov period! On stiže u subotu 13. marta u 21:21 i ima znak Riba. Budući da će i Sunce biti u Ribama kada se Mesec prebaci na ovaj znak, dobićemo dvostruku dozu energije Riba koja utiče na naše spoljašnje i unutrašnje ja.

Mlad mesec uvek signalizira vreme za osveženje, obnovu i ponovno rađanje. To je kraj starog lunarnog perioda i početka i buđenja novog. On vas inspiriše da završite prošlo poglavlje i svu energiju preusmerite u naredne četiti nedelje.

Početak nove mesečeve mene je otvaranje nove energije i tema koje će vas pratiti do sledećeg mladog Meseca. Zato je važno mentalno biti na pravom mestu i staviti sebe u položaj za uspeh. Pozivanje pogrešne energije u ovom trenutku može vas inhibirati tokom ostatka lunarnog meseca. Na kraju krajeva, žanjete ono što posejete.

Ovaj Novi Mesec će biti emotivan. Trenuci zatvaranja i ponovnog rađanja prirodno su veoma emotivni, ali uticaj Ribe na Sunce i Mesec učiniće da taj osećaj bude još dublji. Kako su Sunce i Mesec planete koje vladaju našim spoljašnjim i unutrašnjim ja, pripremite se da budete osetljiviji i na spoljašnjem i unutrašnjem nivou. Ovo će postati utoliko važnije ako ste već osetljiva osoba. Pokušajte da se setite da stvari ne shvatate previše lično i da se svi sada osećamo emotivnije. I to će proći. Ali naravno, Ribe su neizmerno saosećajni znak, zato iskoristite ovu energiju kako biste u ovom trenutku imali razumevanja i empatije za druge.

Jedna od ostalih ključnih osobina Riba je njena mističnost i kreativnost. Poznato je da Ribe imaju najduhovitiju i najživlju maštu. To je energija koja dolazi kao pravi blagoslov tokom mladog meseca. Budući da je mlad Mesec vreme za pravljenje spiskova šta uraditi, započinjanje manifestacija, Mesečevih rituala i ostali načini za ispunjavanje svojih snova. To je veliki podsticaj kreativne energije i u pravo vreme. Kada znate sve to, pripremite se za istraživanje mistične strane sebe. Verujte svojoj intuiciji i predajte se svojim kreativnim traganjima. Ako se na bilo koji način ukaže potreba za pisanjem, slikanjem ili crtanjem ili stvaranjem, obavezno to uradite. Iznenadićete se kad vidite šta prolazi kroz vaše samoizražavanje.

Ribama vlada Neptun, planeta koja upravlja vodom i snovima - pa, ako se osećate neobično privučeni mističnom stranom sebe, sada je savršeno vreme da je istražite.

Na koje znakove najviše utiče mlad mesec u Ribama?

Znakovi na koje će ova mesečeva mena najviše uticati su naravno vodeni znakovi: Ribe, Škorpija i Rak. Sva tri znaka su već prirodno osetljiviji i emotivniji od ostatka Zodijaka. I ovaj trenutak obnove, sa Suncem i Mesecom u visoko osetljivom znaku, poboljšaće tendencije ovih ljudi na koje se lako može uticati. U isto vreme, ova emocionalna energija vam može pomoći da se osećate prijatnije. Naročito kada se uporedi sa punim Mesecom u Devici iz februara. Strukturisana energija Device je poprilično ratnička i borbena, pa nije svakom odgovarala. Dvostruka doza Riba vam omogućava da budete više sami - i slobodniji u istraživanju svoje prirode i kreativnih potraga.

Ovaj Mladi mesec će uticati i na zemaljane znakove: Bika, Devicu i Jarca i to više od ostalih. Ova tri znaka ne tolerišu baš gužvu i vrevu i gledaju samo da se prepuste. Dakle, živeti u trenutku povišenih emocija može uticati i napraviti veliki zastoj u poslu. No, takva je vaša priroda i samo ćete nastaviti sa tim.

