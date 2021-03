SAMOHRANA MAJKA PREOKRENULA SUDBINU NA BOLJE: Pozira sa ćerkom (7) na Instagramu i zarađuje brdo para! (FOTO)

Mama Kristi Orvelend (33) sa Floride i njena ćerka Ela redovno oduševljavaju svojih 100 hiljada Instagram pratilaca fotografijama na kojima su obe obučene indentično.

Ona je otkrila kako je napustila posao konobarice da bi mogla da radi posao sa svojom sedmogodišnjom ćerkom na Internetu. Obe su veoma zanimljive jer osim što se isto oblače, imaju plavu kosu i izražajne oči.

Pre nego što je postala poznata na Instagramu, Kristi je bila konobarica, ali oduvek je sanjala o karijeri koja bi joj pružala priliku da radi od kuće i da putuje da bi imala više vremena da bude sa ćerkom.

Samohrana majka kaže da joj je ovaj posao koji sada obavlja značajno poboljšao život.

- To je poput sna. Mogućnost da to radim na puno radno vreme pružila je meni i mojoj ćerki bolji život. Oduvek sam volela porodicu, a ovo mi omogućava da provodim toliko više vremena s Elom, umesto da svaki dan radim posao od 9 do 5. Cilj mi je oduvek bio biti preduzetnica, tako da bih mogla biti uspešan uzor svojoj kćeri. Obožavam što radim i provodim vreme s njom. Nisam sigurna koliko dugo će misliti da je naše isto oblačenje slatko, ali trenutno to voli što me čini srećnom. Obe smo opsjednute modom, pa volimo zajedno isprobavati različite stilove. To nas zabavlja - ispričala je Kristi za britanski portal.

Kristi je sada stalna kreatorka sadržaja, a pokrenula je svoj Instagram profil kad je Ela imala oko tri godine. Nakon što se razvela od Elinog tate i postala samohrana majka, želela je svoju strast prema fotografiji da dobro iskoristi i da uhvati zabavne trenutke sa svojom ćerkom.

Otkako se usresredila na društvene medije, Kristi koristi Instagram kako bi sebi i Eli osigurala prihode.

- Naš profil je poprilično brzo postao popularan, a brendovi su me počeli da me kontaktiraju kako bi poslali odeću za mene i nju. Nakon toga dobila sam inspiraciju da je to ono što želim raditi. Najdraža stvar kod našeg zajedničkog oblačenja je zabava koju ja i ona imamo pre nego se fotografišemo. To je nekako poput našeg zajedničkog dana u kojem se obučemo i idemo zabaviti. Volimo zajedno ići na plažu, jesti sladoled i slično. Mislim da je naš sadržaj uspešan jer je kreativan, autentičan i zabavan. Već duže vreme na mom profilu smo samo ja i Ela i mislim da je to zaista pokazatelj koliko se dobro slažemo. Naš izgled u kojem izgledamo kao bliznakinje stvarno nam pristaje zbog boje kose i upečatljivih očiju - ispričala je majka.

One su jednostavno nerazdvojne. Sve rade zajedno. Kuvaju, idu na bazen, na plažu, oblače se isto. Rade i jogu zajedno. Baš sve.

Iako je Ela sada takođe uspešna mini-influenserka, njena majka kaže da želi da je zaštiti od opasnosti društvenih mreža.

- Želim da zaštitim Elu. Ima samo sedam godina. Volim da joj dam da radi neke stvari ne samo da sedi i gleda društvene mreže. Više volim staromodan način odrastanja. A sa druge strane, toliko nam je zabavno kad se oblačimo i fotografišemo. Ela to voli i mislim da nam je sjajno. Rekla bih da je Ela u proteklih godinu dana puno promenila svoj izgled i želi da se oblači u skladu sa sopstvenim stilom, ali još uvek uživa u tome da se isto obučemo - govori Kristi.

(Kurir.rs/A.M./Daily mail)

