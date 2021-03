LJUBAVNI HOROSKOP DO 21. MARTA! ZVEZDE SU VAM NAKLONJENE: Romanitka, emotivni razgovori, avantura i NOVA VEZA!

Ljubavne prognoze za vaš horoskopski znak do 21. marta.

Ovan

Venera stiže u Ovna, a odmah stiže i velika promena u vašem ljubavnom životu! Primetićete da je nivo uzbuđenja odjednom mnogo viši, nego što je bio pre samo nekoliko dana. Privlačni ste suprotnom polu, i trebalo bi da budete raspoloženiji za avanturu. Osećate se odlično, izgledate odlično, sve je na vašoj strani ove nedelje kada je u pitanju ljubav!

foto: Shutter

Bik

Veoma važna nedelja za Bikove koji su u vezi. Sledi vam ozbiljno razmatranje budućnosti s partnerom, ali ne brinite, nema prostora za nesporazume ili različite planove. Mislite isto i spremni ste da zajedno ostvarite ciljeve. Bikovi koji su tek na početku veze biće romantičniji nego inače, a oni koji su "solo" mogu da se nadaju susretu koji će taj status veoma brzo promeniti.

foto: Shutter

Blizanci

Ove nedelje, kao da vas ljubav zasipa sa svih strana! Mislili ste da nema osobe koja bi trenutno ispunila sva vaša očekivanja, a odjednom, kao da ih ima više. Prijatelji pokušavaju da vas spoje s nekim, dajte toj osobi šansu. Ako trenutno niste u vezi, obratite pažnju, neko iz vaše okoline želi više od prijateljstva i to će vam krajem nedelje i saopštiti.

foto: Shutter

Rak

Ako ste u vezi, čvrsto se oslonite jedno na drugo ove nedelje, jer vam stižu brige koje ćete samo zajedno moći da pregurate. Obaveza imate preko glave, i čeznete za nežnošću i intimnošću. Rakovi koji nisu trenutno u vezi razmišljaće ove nedelje o nekome koga su nedavno upoznali, ali zvezde savetuju oprez, nemojte previše verovati toj osobi na reč.

foto: Shutter

Lav

Sjajna nedelja za ljubav, energija koju donosi Venera u vašoj osmoj kući čini vas neodoljivim za druge ljude! Zacrtali ste sebi ljubavnu misiju i hrabro idete ka njenom ostvarenju. Ako ste u vezi, pripazite se osobe koja je ljubomorna na vašu sreću. Ako niste, znajte da o vama razmišlja osoba za koju ste mislili da je u vezi, ali više nije i ne može da prestane da misli o vama!

foto: Shutter

Devica

Merkur u ponedeljak ulazi u vaš sektor partnerstva i komunikacije, zbog čega je ova nedelja idealna za važne razgovore. Ako vam je nešto smetalo kod partnera ili partnerke, isterajte to na čistac baš ove nedelje. Iznenadićete se koliko će biti lako, pitaćete se da li je moguće da ste zbog toga brinuli! Device koje nisu u vezi osećaju nalet strasti prema osobi koju smatraju misterioznom.

foto: Shutter

Vaga

Ponekad se osećate kao da je ljubav žrtvovanje, a ne uživanje, i ovo je jedna od takvih nedelja. Ne brinite, kraj ovog začaranog kruga se ipak nazire. Harmonija i dobre vibracije su na vašem putu i zvezde kažu da je najbolji dan za ljubav ove nedelje četvrtak. Venera vam krajem nedelje donosi mnogo srećnije dane!

foto: Shutter

Škorpija

Ova nedelja ima potencijal da vam promeni život ako niste u vezi! Škorpije, znajte da se na vašem putu nalazi apsolutno sudbinski susret! Venera je sve do nedelje u vašem sektoru ljubavi, zbog čega je ovo savršena nedelja da upoznate nekoga za koga će se ispostaviti da je vaša srodna duša. Obratite pažnju na poruke koje vam neko šalje, ta osoba je možda i bliže nego što mislite.

foto: Shutter

Strelac

Zvezde su na vašoj strani ove nedelje kada je ljubav u pitanju. Mislite da je neki potez koji planirate veoma rizičan, ali zapravo nije. Strelčevi koji nisu u vezi čeznu za "leptirićima" u stomaku, i ove nedelje srešće osobu koja ih izaziva! Strelčevi koji jesu u vezi ove nedelje bi trebalo da naprave velike, važne planove s partnerom ili partnerkom.

foto: Shutter

Jarac

Pluton, planeta metamorfoze, ove nedelje je u vašem znaku. To znači da su velike promene na vašem putu. Ako već neko vreme stagnirate u vezi, prelomite jer je to bolje za vas. Jarčevi koji nisu u vezi iznenadiće se lepim gestom osobe od koje nisu očekivali više od prijateljstva.

foto: Shutter

Vodolija

Samopouzdanje vam je na vrhuncu i vodiće i vaše odluke vezane za ljubavni život. Već od utorka, imaćete priliku da jasno nekome stavite do znanja koliko vredite i šta zaslužujete. U odnosu koji vas muči, imate "tajno oružje" i četvrtak je dan kada ćete ga primeniti. Imate tajnog obožavaoca, ali ove nedelje nećete stići da otkrijete ko je to, očekujte to otkriće tek sledeće nedelje.

foto: Shutter

Ribe

Kao da zračite romantikom i privlačnošću! Svi oko vas će to primetiti, i moguće je da ćete se naći "na radaru" dve osobe, što će vas zbuniti. Niste navikli na toliku pažnju i prija vam! Ako ste u vezi, ovo je nedelja kada se vaš odnos produbljuje na potpuno neočekivani način. Dogodiće se nešto što će vas navesti da budete osećajniji i velikodušniji nego ikada.

foto: Shutter

(Kurir.rs/A.M./Lepaisrecna)

BONUS VIDEO:

07:48 ADRENALIN, TAKTIKA, BORBA, ZABAVA: Pejntbol prerastao u sport koji svako treba da proba (KURIR TV)

Kurir