HOROSKOP OTKRIVA KAKVA STE MAJKA! DA LI JE U PRAVU? Rakovi su osećajni, a Devica previše analizira!

Svaka žena ima potencijal da bude "najbolja mama na svetu", ali neke horoskopske majke jednostavno imaju "žicu" za majčinstvo prema svojim urođenim karakteristikama.

foto: Profimedia

Ovan

Majke Ovnovi drže rasporede svoje dece prepune muzičkih lekcija, sporta, hobija, društvenih aktivnosti i kampova. U međuvremenu, mama Ovan i sama ima pun raspored. Želi da njena deca budu avanturistička i da se ne stide da isprobaju nove stvari. Podstiče ih da se suoče sa svim izazovima i da se bore za ono u šta veruju. Ove mame ponekad mogu biti naporne svojoj deci, ali će slušati svoje dete i stvarno čuti što ono želi ili ne želi učiniti.

Bik

One su neverovatno strpljive. Ali nemojte pogrešiti, one vrlo su realne i prizemne. Ove mame mogu biti tvrdoglave što može dovesti do problema kada im deca dođu u tinejdžerske godine. No, ova mama osigurava da njena deca cene lepotu i prirodu. Budući da su možda sklone prekomernom gomilanju hrane i trošenju, moraju paziti da ne prejedaju svoje dete.

Blizanci

Mame Blizanci mogu razgovarati o bilo čemu sa svojom decom. One nemaju nikakve tajne koje skrivaju od svoje dece. Njihova deca imaju sjajne komunikacijske veštine i vrlo su svesna onoga što se događa u svetu oko njih. Jedna od stvari zbog koje je ova mama tako jedinstvena je njena sposobnost razumevanja dece bez obzira na pol i njihove godine. Blizanci takođe prave najbolje zabave za decu.

foto: Shutterstock

Rak

Mama Rak štiti i neguje. U stvari, deca s mamom Račicom znaju da su istinski voljena i zbrinuta. Mama Rak uvek je tu da posluša svoje dete i pomogne im da se osećaju bolje. Želi da njen dom bude mesto ljubavi i utehe i da njena deca mogu sa njom podeliti bilo šta. Kad sve drugo ne uspe, mama Rak će detetu napraviti omiljene kolačiće ili užinu. Sjajna je i u tome što može pomoći razvijanju dečje kreativnosti.

Lav

Lavica se najviše ponaša poput djece. Uživa u igri sa svojom djecom i daruje im velikodušne poklone. Ona se, međutim, može suočiti s vlastitim potrebama i može postaviti vlastite probleme i potrebe pred svoju djecu. Duboko voli svoju djecu, ali može biti narcisoidna, misleći na svoju djecu kao produžetak sebe. Čak bi i šarmirala učitelja svoga djeteta, iako to sramoti njezino dijete u tom procesu.

Devica

Što god bilo slomljeno, mama Devica daće sve od sebe da to popravi, bilo da je u pitanju igračka ili slomljeno srce. Ima velika očekivanja za svoju decu, ali i dalje ih voli neopisivo, čak i kad je iznevere. Kraljica je multitaskinga kao roditelj, ona radi, volontira i još uvek održava vrlo čist i uredan dom. Želi da njena deca imaju disciplinu i da ne odustanu kada stvari postanu teške. No Devica je perfekcionist pa ponekad to teško može pasti deci.

foto: Shutterstock

Vaga

Vage su sjajne mame jer su tako uravnotežene i mirne. Podstiču harmoniju u kući i kad postoji razdor između braće i sestara, ona može videti svačiju perspektivu u svađi i pomoći u pronalaženju neutralnog tla. Mame Vage bi radije bile prijateljice nego roditelj. Najvažnije što mama Vaga uči svoju djecu je kako deliti, kako osećati samilost prema drugima i kako biti dobar prijatelj.

Škorpija

Mame Škorpije su strašno intuitivne i često znaju što se događa sa njihovim detetom. Velike su pobornice odanosti, iskrenosti i zaštite, i sve dok njena deca govore istinu i paze na druge, ona je dobra. Pazite ako na bilo koji način uvredite njenu decu ili im stvorite problem jer će se ona boriti jače za svoju decu nego za sebe. Staviće potrebe svoje porodice iznad svojih i strastveno će ih braniti kad god oseti da im se preti.

Strelac

Mama Strelac ima ogromno srce. Vrlo verovatno počinje da putuje sa detetom u ranom dobu. U svoju decu unosi žeđ za znanjem i snažan osećaj nezavisnosti, kao i opaki smisao za humor. Strelci se zabavljaju sa mamama i ona zna da je detinjstvo kratko, pa želi da njena deca uživaju u svakom trenutku toga. Mama Strelca može biti impulsivna. Ona možda nema toliko pravila kao i mnoge druge mame, jer želi da njena deca budu vlastiti ljudi.

foto: Shutterstock

Jarac

Mama Jarac će se boriti do smrti za svoju decu. One su žestoko odane i uvek će se zalagati za njih. Te mame roditeljstvo shvataju vrlo ozbiljno. Za svoju decu žele dobru radnu etiku i da su disciplinovani i fokusirani. Možete biti sigurni da njena deca dobijaju novac, a zarađuju ga radeći i brinući se o braći i sestrama. To su najčešće mame koje rade i ponekad ih treba podsetiti da odvoje malo vremena za sebe, a ne da posvete svaki slobodni minut svojoj porodici.

Vodolija

Majke u znaku Vodolije imaju za cilj da budu verne sebi. Možda će podučavati svoju decu kod kuće, ali pobrinuće se da imaju i nastavu an kuće. Pobrinuće se da znaju važnost pomaganja drugima i da su njena deca svesna pitanja poput globalnog zagrevanja. Sigurno će podstaknuti maštu i eksperimentisanje kod svoje dece. Međutim, ona će imati vrlo malo strpljenja kada dete emocionalno "pukne" ili za bilo kakvu vrstu emocija. Možda treba da se podsetiti da ne može pretpostaviti da njena deca znaju da ih voli i da ih treba uveriti.

Ribe

Ribe podstiču decu na umjetnost i kreativnost. Deca majke Ribe biće osetljiva, maštovita i naučiće da tretiraju druge ljude sa ljubaznošću i saosećanjem. Mame Ribe pružiće ljubav, pomagaće drugima i pokazati svoj nezavistan duh. Majka Riba možda ne zna kako da nauči svoju decu da ostvare svoje snove, ali će im pružiti potpunu podršku dok oni pokušavaju sami da shvate svoje snove.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/A.M./Yourtango)

