NEOBIČNI SINDROMI KOJI STVARNO POSTOJE: Brushalter koji LOMI prste i AMNEZIJA ispred bankomata su samo neke od BIZARNIH bolesti!

Vekovima medicina proučava našu dušu i um, kao i razloge zašto se povremeno "pokvare" i samim tim prouzrokuju psihosomatske poremećaje u organizmu. Neki od tih zdravstvenih problema su veoma poznati, dok drugi zvuče poprilično izmišljeno i nestvarno da je skoro nemoguće poverovati da su stvarni. Međutim, britanski portal je objavio listu najbizarnijih sindroma.

Sindrom "Alisa u zemlji čuda"

Ovaj bizarni poremećaj krivi percepciju pojedinca pa mu predmeti i ljudi izgledaju manji ili veći nego što stvarno jesu. Sindrom može uticati i na poremećen osećaj za prolaznost vremena, pa se pet minuta čini kao pet sati, a zatim celi dan može "proleteti". Ovaj sindrom može da se pojavi kod ljudi koji boluju od hroničnih migrena i epilepsije, a može biti i posledica moždanih lezija nakon pada na glavu. Najčešće je prolazan i bezopasan.

Brushalter lomi prste

Hirurzi u londonskoj bolnici Svetog Đorđa su zabežili nekoliko slučajeva lomova prstiju kod mladića koji su "nestručno" otkopčavali brushalter. Jedan od takvih amatera bio je 27-godišnji muškarac koji je zapleo prste ispod naramenice na lopatici partnerke i tako oštetio ligament u srednjem prstu desne ruke.

Amnezija ispred bankomatom

Poznata je još i kao preterana briga o sigurnosti PIN kodova zbog čega ljudi u tom stanju mentalno blokiraju i ne mogu se setiti svoje šifre. To se svakodnevno događa sve većem broju ljudi, a uzrok je preopterećenost informacijama, kažu stručnjaci. Ističu da nema straha od ozbiljnijih problema ako se to javlja povremeno.

Lakat šetača pasa

Kao što postoji "teniski lakat", danas postoji i lakat šetača pasa. To bolno stanje uzrokovano je upalom zgloba usled šetanja većih pasa, poput labradora. Konstantno povlačenje ljubimca dok on njuši grmlje, rupe, otvore i druge pse, mačke, veverice i sve ostalo što mu se nađe na putu izaziva oticanje i ukočenost zgloba, a leči se nošenjem posebnog zavoja, kaže doktor Vilijam Nelson Mibejn koji je prvi opisao to stanje u časopisu New England Journal of Medicine.

Karaoke grlo

Naprezanje kod pevanja i posledice za grlo česte su kod amatera koji žele da zadive svojim pevačkim znanjem na karaoke večeri. Tako je ta vrsta upale grla prema naučnicima na Univezitetu Hong Konga dobila i poseban naziv - karaoke laringitis.

Bolest odmora

Više različitih simptoma poput mučnine, bolnog grla i vrtoglavice pogađa neke ljude tokom odmaranja. Ti simptomi su stvarni i nisu znak infekcije, a nauka je stanje nazvala bolešću odmora. Studija holandskog Univerziteta Tilburg je otkrila da se oko tri posto ljudi redovno razboli čim nemaju nikakvog posla, na primer, na godišnjem odmoru. Pod većim rizikom da se razbole od ovog stanja su oni sa stresnim poslom, kao i karakternim osobinama perfekcionizma i preterane brige.

Sindrom noćnog jela

Ovo je stanje povezano sa nekontroliranim ponašanjem u snu, slično kao i mesečarenje. Ljudi koje pogađa svaku noć, ustaju iz kreveta u neko doba i odlaze do kuhinje i jedu. Naknadno se ne sećaju da su jeli, a jedini svedok su mrvice i ostaci hrane. Sindrom noćnog jela je redak poremećaj koji u jednakoj meri pogađa ljude svih godina i pola.

Neprepoznavanje glasova

Poznat kao i fonogazija, ovaj poremećaj opisuje nemogućnost prepoznavanja glasova ljudi. Naučnici sa Londonskog univerziteta prvi put su ga zabežili 2008. godine kod pacijentkinje koja je bila uspešna poslovna žena, a najveći problem su joj zadavali telefonski razgovori.

Prosvetljenje nakon povrede mozga

Ovaj se sindrom naziva još i ksenoglosija, a opisuje ga sposobnost da neko odjednom progovori strani jezik nakon povrede mozga. Iako postoji velik broj zabeleženih slučajeva, naučni krugovi još uvek osporavaju mogućnost da neko odjednom govori jezikom koji ne poznaje.

Crv u uvu

Melodija koja se konstantno ponavlja u uvu i nikakvim željenim naporom ne može da prestane da svira, dobila je i svoj medicinski naziv - crv u uvu. Za razliku od običnog ponavljanja pesme koju smo čuli u glavi, crv u uvu prati kontinuirana muzika koja se čini kao da dolazi spolja, a prati je glavobolja i nesanica. Leči se tabletama za smirenje.

