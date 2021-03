TRI NAJLEPŠA ZNAKA ZODIJAKA: Pored lepote, ove žene odlikuju INTELIGENCIJA i ODLIČAN smisao za HUMOR!

Žene rođene u ovim horoskopskim znacima najlepše na svetu. Tako bar kaže horoskop.

Škorpija

Žene Škorpije su neverovatne. Kao osobe su lepe iz svih perspektiva. Bićete impresionirani njihovim stilom i izgledom. Možda mislite da tako lepa devojka mora biti ćudljiva, ali istina je upravo suprotna. Veoma su ljubazne i imaju odličan smisao za humor.

Njihova aura drži pozitivnu energiju. Komunikaciona sposobnost koju Škorpija poseduje je očaravajuća. One mogu zavesti muškarce i najmanjim gestom. Samostalne su i veoma svesne mnogih stvari: svog izgleda, okoline...Trude se da budu najbolje kako bi zadovoljile nikoga drugog osim sebe. Pored atraktivnog izgleda, imaju i lepo srce. Nikada se ne poigravaju tuđim osećanjima i trude se da nikoga ne povrede. Oni koji su bliski Škorpiji znaju koliko su brižne i zabavne. Žene Škorpije nisu lepe samo spolja, one su lepe i iznutra.

Poznate Škorpije su: Kendal Džener, Vinona Rajder, Emilija Klark, Kejti Peri, Britani Marfi, En Hatavej, Džulija Roberts...

foto: Profimedia

Devica

Lepota Device je nekako zatvorena u sebe, zapravo introvertna. Ili nisu svesne ili ne brinu mnogo o svojoj lepoti. Njihov lep izgled dolazi zbog nevinosti na njihovom licu. Device su prilično sramežljive i zbog toga izgledaju slatko.

Device su lepe iz svih uglova i to ih čini izuzetnim. Njihov izgled je savršen. Njihov hod, glas i celokupan stav dovoljni su da rastope i najgrublje srce. Ali one nikada ne pokazuju ono što poseduju. Veoma su pristojne i skromne. Obično su tihe kada razgovaraju. Ali nemojte misliti da njihova tišina predstavlja ono što su. Device su inteligentne žene. Oni mogu da se nose sa bilo kojom vrstom situacije, a da ništa ne pomenu. Najslađa osobina Device su njihova osećanja. Njihov emocionalni stav i nevin izgled čine ih ljupkima.

Poznate Device: Sofija Loren, Bijonse, Pink, Salma Hajek, Zendaja, Šanaja Tvejn, Kameron Dijaz...

foto: Profimedia

Vaga

Lepota Vage leži u njenoj snazi. Njeni odmereni gestovi i snažan stav dovoljni su da impresioniraju bilo koga. Imaju sjajnu ličnost i to im omogućava da se lako združe sa drugima. Drugi ljudi se lako mogu slagati sa njima. Uprkos svemu što imaju, one nisu arogantne ili sebične.

One su vrlo otvorenog uma. Ali nemojte misliti da je to osoba sa kojom možete da imate ljubav na jednu noć. Posvećene su svemu, a to uključuje i veze. Mogu da kontrolišu svoje emocije i imaju sposobnost da manipulišu i drugima. Ali nikada nikoga ne povređuju. Oni koji su bliski sa ženama Vagama znaju za njihovo nežno ponašanje. Oni brinu prema onima koji su važni. I uvek će biti uz vas ako ih nikada ne povredite. Vage deluju ćudljivo, arogantno i bezobrazno. Po svom izgledu ljudi pretpostavljaju da se ponose svojom lepotom. Ali u stvari su ljubazne, brižne i vole. Dopadljive su zbog ovih karakteristika.

Poznate Vage: Monika Beluči, Kim Kardašijan, Keri Fišer, Bri Larson, Kardi B, Kejt Vinslet, Gven Stefani, Hejsli, Naomi Vots, Dakota Džonson...

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Yourdailycompanion)

