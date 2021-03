NJEN SIN JE UMRO SAT VREMENA NAKON KUPANJA U OVOM BAZENU: Razlog? Niste ni znali da je ovo moguće!

Ime ovog dečaka bilo je Džoni Džekson i nažalost on je nedavno preminuo.

Ono što njegovu priču čini čudnom jeste način na koji je umro; u komforu sopstvenog doma, kada je legao nakon dugog dana na bazenu i polako se udavio.

Nakon igre u bazenu po lepom sunčanom danu, Džoni i njegova majka Kasandra išli su kući, ništa nije bilo neuobičajeno i Džoni joj je samo rekao da je pomalo umoran; što je sasvim normalno za dete koje je ceo dan plivalo i bilo na suncu. Stigli su kući i on je legao da odspava, nažalost po poslednji put.

On se davio. Sva voda koju je progutao u bazenu jednostavno je bila previše za njega i sledeći put kada ga je Kasandra proverila, on je vraćao vodu iz usta.Hitno ga je odvela u bolnicu, ali bilo je prekasno, njen sin je umro. Pogledajte video ispod i poslušajte Kasandrinu priču, ali i informacije o "Davljenju na suvom" od doktora Danijela Rauša jer to može da spasi nekome život!

