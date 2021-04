MISLIO SAM DA JE ČOVEK U PROBLEMU PA PRODAJE JEFTINO Naručio telefon online, a kad mu je stigao ŠOKIRAO SE! A evo ko je kriv

Rajan Balesteros (23), Filipinac koji je mislio da je našao sjajnu ponudu za ajfon na internetu doživeo je razočaranje, a slike su obišle svet.

Kako kaže, iskočila mu je reklama da je telefon na popustu. U brzini, ne želeći da propusti sjajnu priliku, zamolio je svog šefa da plati preko njegove kartice.

- Mislio sam da je čovek u nekakvoj žurbi i stisci s novcem, pa zato prodaje telefon budzašto. Zamolio sam šefa da poručim putem njegove kartice, pa ću mu ja dati novac. Čim sam video koliki će biti troškovi poštarine, nešto mi je bilo sumnjivo, ali nisam se previše bavio time - kaže Rajan medijima.

Onda je poštar zazvonio i doneo telefon. Tad je već bilo sasvim jasno da je došlo do greške.

- Kad sam video ogromnu kutiju, ništa mi nije bilo jasno. Ispostavilo se da sam zapravo kupio stočić za kafu u obliku telefona - kaže on.

Kaže i da ga je poklonio šefovoj osmogodišnjoj ćerki, koja je oduševljena.

- Šef mi nije ni rekao da je u pitanju stočić jer je mislio da stočić i želim da kupim, tako da je cela stvar prošla neprimećeno dok sto nije stigao. Mrzi me da čitam opise ispod slika na oglasima, ali očito ću morati da to počnem da radim - kaže on.

kurir.rs

