MESEČNO ČITANJE TAROTA ZA SVAKI HOROSKOPSKI ZNAK: Šta donosi april na LJUBAVNOM i EMOTIVNOM planu?

April je mesec kada je sve moguće. Od kiše (bukvalno i metaforično) do prolećnog spremanja kuće i misli.

Tarot za ovaj mesec je poprlično zanimljiv i svuda ostavlja znake, treba ih samo pročitati i shvatiti.

Ovan

Pet novčića, mala arkana

April je vaš mesec isplate, što znači da je sve ono na čemu ste radili konačno urodilo plodom i da više nije vreme da se zadržavate na onome što će biti već da uživate u trenutku koji jeste. Ovih pet novčića predstavljaju materijalnu korist i dobar, predan rad koji se tu našao.

U aprilu se dolazi do poziva za buđenje i činjenice da se posao nikad ne završava, a održavanje je konstantno. Ako je to bašta, onda je reč o zalivanju i orezivanju. Isto važi i za život - april će vas dovesti u materijalistički način razmišljanja. Očekujte nove navike kojima ćete se prilagoditi, kao i primenu novih stvari. Ovo je posebno tačno jer se ograničenja vezana za virus olakšavaju; postoji poziv na budnost u okviru slobode - to ćete naučiti iz prve ruke.

Glavna lekcija u aprilu biće o ispunjavanju vaše dužnosti - prema porodici, prijateljima i voljenima. Stavili ste sve njih na svoju mapu, sada im priklonite, jer vas očekuju.

Bik

Pet pehara, obrnuta, mala arkana

Biće muke i neodlučnosti ovog meseca i više će se sve vrteti oko ljubavi i romantike. Volite nekoga - možda čak i očajno, ali u ovoj vezi postoji nešto što jednostavno nije u redu, i spremate se da se sukobite kako biste sredili stvari.

Deo vašeg problema je taj što ste idealista kada je ljubav u pitanju i uvek se iznenadite kad partneri ne ispune vaša očekivanja. Tokom meseca ćete pojačati, sabrati misli i pustiti ih da se razliju tj. konačno ćete reći šta vam je na duši. I to je dobra stvar - niste onaj tip osobe koja dobro radi kada nešto skriva, pa će vam puštanje osećanja dobro doći na mnogim nivoima - uključujući vaše zdravlje.

Kratko putovanje van grada moglo bi vam pomoći da započnete mesec, pa ako putujete, učinite to tokom prve nedelje. Ljubav u vašem životu će potrajati i nema razloga za brigu, ali uvek je dobro razjasniti sve zablude. Dobra, iskrena komunikacija put je ka dugovečnosti u vezi.

Blizanci

Devet pehara, mala arkana, obrnuta

Blizanci, možda ćete se jednostavno zaljubiti ovog meseca, zato - pokušajte da ne uprskate. To je savet karata - nije ništa lično, ali vi ste neko ko je već uprskao u prošlosti, tako da je ovaj savet dragocen.

Ova karta otkriva da zbog ljubavi možete postati budala i da previše vremena provodite pitajući se o stvarima koje vaša potencijalna ljubav razmišlja ili radi. U stvari, devet pehara je karta opsesije, posebno kada je obrnuta, kao što je to u ovom slučaju. Ono što ovde gledamo je šansa da se u aprilu zaljubite u nekoga ko vas malo ili nimalo ne zanima. To nećete prihvatiti i nastavićite sa potpuno novim setom istina - onim koji sami napišete. To će dovesti do opsesije; osećate da vas ne žele, ali ste apsolutno uvereni da će, ako nastavite da im izlijevate pažnju, na kraju doći okolo.

Zanimljiv deo je ... možda ste u pravu. Dakle, ljubav je deo vaše aprilske sudbine, ali onakva kakva je, neće biti laka, neće se osećati ni pomalo ljubavno, a onda ... bum, sve će se promeniti u vašu korist. Lepo će ići!

Rak

Četiri pehara, mala arkana

April će vas oduševiti na sve najbolje načine. Vredno ste radili na svojoj ljubavnoj vezi i šta imate da pokažete? Imate podrđku i sigurnu vezu koja se sastoji od dvoje ljudi koji su zaista posvećeni održavanju dobrog funkcionisanja - poput mašine.

Vaš kućni život - znači porodica ili deca, blista poput dijamanta i sve to april čini za vas vrlo kreativnim mesecem sa puno ljubavi. Takođe, biće i malo sreće jer ova karta često predstavlja neočekivani novac ili neke dobre vesti iz daleka. Očekujte dobre vesti i posete prijatelja - vaši ljudi vas dobro poznaju i znaju da vam se jako sviđa kada ste sami ... ali isto tako znaju da je super kada ste u fazonu za druženje.

Volite dobru zabavu i tokom ovog meseca bićete u dobroj formi. Vaše zdravlje izgleda blistavo i vaš stav će biti sav u samopouzdanju i lakoći. Pametno koristite svoju maštu i stvarajte lepotu; održavajte svoj lični prostor čistim i svetim kako biste mogli da prizovete energiju.

Lav

Deset novčića, obrnuta, mala arkana

Stvari su bile bolje - ali to ne znači da propadaju. Ono što se ovde, u aprilu, dešava za Lava, jeste ono što se dogodi kada navalite na nešto što još uvek nije neophodno vama.

Ovo je verovatno finansijski - recimo da ste želeli da novac stavite u letnjikovac ... osećate da ste spremni da se ponovo družite i priželjkujete društveni život jer vam je kriza zbog virusa mnogo dosadila. Želite da izađete i učinićete sve da se vratite u „normalu“. Nažalost, to ćete morati bolje da isplanirate jer šta god da ste radili pre ovog meseca, to nije bio završen posao, i još uvek treba da odvojite više vremena da biste to učinili savršenim.

Blizu ste, a obećanje je tu da ćete dobiti sve što želite i što vam treba, ali ne prenagljujte u tome. Predodređeno je da vašoj ideji ili projektu treba više vremena; skoro da ste tamo, ali ne još. Ne brinite, tu je i maj mesec.

Devica

Pet mačeva, mala arkana

Zbunjeni ste. Nešto se nedavno dogodilo i jednostavno ne možete da se opasuljite od toga. To ima veze sa napretkom i kretanjem dalje, a vi znate šta je potrebno, ali ne možete to da postignete.

I tokom ovog meseca ćete videti nešto u sebi što vam se neće svideti ... a to bi mogla biti lenjost. I ne samo to, zaboravni ste - jedno vodi drugom, a pre nego što to shvatite, zanemarili ste ljude i stvari kojima je bila potrebna vaša puna pažnja. Tokom ovog meseca provešćete mnogo dana u analizi - drugačija vrsta života u prošlosti, što je glavna poruka Pet mačeva.

Svi znamo koliko je teško sumnjati u sebe, ali mnogo je teže kad ne priznate šta nije u redu sa vama, a to je nešto što ćete raditi u ovom periodu. Učinite sebi uslugu i što pre dođite do zaključka kako ne biste izgubili čitav mesec pitajući se gde ste pogrešili.

Vaga

Devet štapova, mala arkana

Ako je ikad bilo vreme kada biste mogli metaforično da kažete da se izvlačite sa ubistvom, to je sada, tokom aprila 2021. Nešto ste pogrešili, zar ne? Izgleda da ste nekoga obmanuli i lagali ili ste se okrenuli zanemarujući da učinite ono što je ispravno.

U svakom slučaju, u aprilu se radi o tome da se udaljite od „mesta zločina“ i izvučete se - barem u vašem umu. Ovo je nezgodna karta - i nije obrnuta. Sada radite kao usamljenik tamo negde u svetu, pretvarajući se da ste dobri u svom poslu, dok duboko u sebi znate da je sve lažno.

Provešćete veći deo aprila u zavaravanju dok više ne budete mogli da nastavite sa pretvaranjem, što bi trebalo da počne oko treće nedelje. Vaša lekcija je sledeća: Nemojte misliti da se možete izvući iz onoga što ste uradili drugi put. Jednom vam se posrećilo, drugi put teško.

Škorpija

Šest mačeva, obrnuta, mala arkana

Sve dođe na svoje, a za Škorpije u aprilu to znači da će osetiti efekat "punog kruga". Vratili ste se na početak - ali ovog puta ste dobili novu perspektivu zbog znanja stečenog tokom godina.

Pa, izgleda da ste izbegli metak; karta Šest mačeva i još obrnuta, često otkriva grešku koja je napravljena - onu zbog koje dolazi naplata prekovremenog rada, metaforički rečeno. Čini se da je vreme sada, ali cena nije ništa drugo do znanje i prihvatanje onoga što ste učinili i gde ste stigli zbog toga. rugim rečima, ponavljate prošlost i ponašanje, misleći da možete zaobići stvarni problem ako samo radite ono na šta ste navikli.

April vam daje drugu šansu - ali izgleda da ne želite drugu šansu, želite da sve ponovite, na svoj način, bez kompromisa ... i to nije ono što će vas unaprediti na tom putu. Pokušajte da napravite kompromis, pokušajte da uravnotežite i otvorite se novim načinima za rešavanje starih problema.

Strelac

Sedam štapova, mala arkana

April će u vama probuditi streotipnog Strelca i pod tim se misli da ste se ponovo vratili starim trikovima: živite u svom svetu, idete svojim ritmom i retko primećujete da se neko ne slaže sa vama ili pokušava da vas zaustavi. To je, naravno, zato što ste nezaustavljivi - i tu vaše ponašanje postaje tipično, ovog meseca.

Mnogo ćete čitati i gledati televiziju tokom aprila, a nadahnuće vas drugi izvori zabave ... možda dovoljno da započnete nešto veliko. Nemojte se iznenaditi ako odjednom odlučite da morate da napišete roman ili postignete neki suludi rezultat u video igri. April će poraditi na vašem osećaju za fantaziju, a kad se to jednom pokrene, otići ćete ljudima u svom životu.

Strelci, oni znaju sve, kao i da kad uđu u svoj svet i počnu da rade po svome, jedino što treba pustiti ga da ide svojim putem. Ovog meseca će uživati u velikom osećaju slobode i nezavisnosti.

Jarac

Kralj novčića, obrnuta, mala arkana

Kada se izvuče karta kralja u tarotu, pretpostavlja se da je u pitanju jarac kao horoskopski znak. Pošto je ovaj kralj naopako, tumačenje bi bilo da ste na nekom nivou i vi naopako. Nešto u vašem svetu se dogodilo, i to vas nervira jer ste uradili odličan posao u stvaranju svog sveta.

Ipak, postoji nešto što ste propustili - šta to može biti? Verovatno da je nešto tehnički - neka greška. Nešto na poslu ili povezano sa vašim računarom ... nešto je prošlo neprimećeno i sada izaziva pustoš u vašem malom svemiru. Možete to popraviti, ali moraćete da se distancirate kako biste videli šta se stvarno događa.

Pozitivno je to što finansijski dobro stojite, a u ovom slučaju to vlada kraljem. Novac i karijera su u redu, ali ako se ne nađe rešenje za vaš tehnološki problem, biće teško.

Vodolija

Tri štapa, obrnuto, mala arakana

Ako ste u položaju moći ili vlasti, što znači da ste šef, onda očekujte da ćete otpustiti najmanje troje ljudi. Ova tarot karta govori o mučkom ubadanju s leđa i tračevima - bezlična je i nema nikakve veze sa vašom stvarnošću, ali ugrožava nešto što vas zanima i to uglavnom vaše radno okruženje.

Komunikacija će vam predstavljati izazov u ​​aprilu i na vama će biti da preduzmete neophodno sučeljavanje što može potrajati duže nego što biste želeli, jednostavno zato što otpuštanje ljudi nije vaša omiljena stvar.

Na drugom nivou, takođe se radi i o uklanjanju smeća - bukvalno. April je dobar mesec za prolećno čišćenje, pa šta čekate? Počinje da liči na depo ta vaša ostava - očistite svoje mesto gde živite i omogućite svežinu novih ideja. Dobićete duševni mir i živećete u čistom okruženju koje podstiče pozitivnu energiju.

Ribe

Deset štapića, obrnuta, mala arkana

Moraćete da rizikujete i otvorite ta zatvorena vrata ... i to je suština onoga što se za vas događa ovog aprila. Predugo ste se oslanjali na sopstveni strah i zapravo mislite da je to valjan izgovor za to što ne krećete napred.

"Previše se bojim!" Pa, to je možda funkcionisalo prvih 50 puta, ali sada je vreme da iskoračite i napravite skok. Toliko je mnogo „straha od nepoznatog“ da biste se mogli obuzdati - i to znate o sebi; ništa se neće promeniti ukoliko ne odlučite da se to mora promeniti, a vi ste tada oboba koja pravi poteze. Dakle, Ribe, napravite potez - otvorite ta vrata i prestanite biti neodlučni i čudni u pogledu napretka.

Ponašali ste se prema sopstvenom životu kao da imate milion godina života. Nemate - niko nema, pa neka vas zamah aprila 2021. ponese napred. Ne budite onaj dosadnjaković koji sedi, jer ne može da zamisli drugačije i bolje iskustvo od onoga koje sada živi. Očekuje vas puno divnih stvari - lepota, intige - nedostaje vam samo hrabrost. Nađite hrabrost i uradite to!

