JEZIVE KOLEGE IZ PAKLA KOJE VAM ZAGORČAVAJU ŽIVOT U stanju su da rečenicom UNIŠTE DAN, nameste OTKAZ i maltretiraju do LUDILA

Većina zaposlenih osoba u svojoj karijeri susrela se sa lošim kolegama na radnom mestu koje su im otežavale posao.

"Kolege iz pakla" ne shvataju pravila ponašanja na radnom mestu i svojim ponašanjem drugima uništavaju dan. Na Reditu ljudi su podelili svoja iskustva sa najgorim kolegama koje su imali, a ovo su samo neki od najboljih odgovora.

foto: Profimedia

1. Imao sam koleginicu koja je istinski uživala kad bi videla da ljudima nije dobro ili se osećaju neugodno. Bila je velika manipulatorka. Postavljala bi vam pitanja i saosećala sa onim što vam se događa, samo da bi kasnije ispričala svima ono što ste joj priznali. Nakon otprilike dva do tri meseca u firmi, ako vas već ne bi bila zeznula, čuli biste dovoljno o njoj da znate da njoj ne govorite ono što ne želite da svi saznaju. Da, govorim o tebi, Karolina.

2. Pedesetogodišnji kreten bio je vlasnikov sin i razmaženo derište koje me neprestano podsećalo ko je ako bih mu se suprotstavila. I bio je jeziv kao đavo. Nikad ne bi ni jednoj od žena sa kojima je radio rekao nešto lepo. Zapravo, ja sam jednom obukla suknju i rekao mi je da imam dobre noge. To je bio poslednji put da sam obukla suknju na posao. Odmah sam počela tražiti novi posao.

3. Nedavno sam imao saradnika u trgovini, nazvaću ga Fred. Na kraju je dobio otkaz kad je jedna od njegovih starih srednjoškolskih profesorka došla u kupovinu, a on je na nju bacio celu vreću krompira. Bila je to starija žena koja je teško povređena, a morali su se uključiti i hitna pomoć i policajci. Čak i pre toga, uvek je razgovarao telefonom u sobi za odmor, obično se svađao s devojkom. Radio bi i druge iritantne i odvratne stvari, poput žvakanja širom otvorenih usta, a jedan dan je pokušao baciti tortilju u zahod. Nikad nisam saznao što se tačno dogodilo s njegovom profesorkom, ali Fred je trenutno u zatvoru, ne samo zbog napada na profesorku već i zbog napada na svog advokata, iz nepoznatih razloga.

4. Radim u smenama i ne mogu ići kući ako svoje izveštaje ne predam sledećoj osobi. Jedna određena žena obožava kasniti. Ne kasni 5 ili 10 minuta - pričam o 25 do 30 minuta. Najbolje je to što voli svim prigovarati ako zakasne. Doslovno živi pet minuta hoda od posla, pa nitko ne zna zašto uvek kasni.

foto: Profimedia

5. Koleginica mi je umalo sredila otkaz jer je nameravala pronaći nekog jadnika da joj bude potrčko. Kad sam joj rekao da joj to neće proći, prijavila me službi za ljudske resurse pod optužbom da joj se mešam u posao. Ipak, to joj nije bila baš dobra laž, jer zašto bih želio raditi više posla nego što moram? To sam čak rekao kasnije i na disciplinskom sastanku.

6. Nikada neću zaboraviti 22-godišnju devojku koja je provela smenu govoreći mi bez ikakvog razloga kako je nekad bila zavisnica o heroinu, ali da je sada završila s tim i da je postala izuzetno religiozna. Već sledeći dan dobila je otkaz jer je iz kase ukrala 20 dolara. Vrlo detaljno je opisivala stvari koje je činila da bi došla do droge. S obzirom na to da sam sramežljiva i da sam se školovala kod kuće, bila sam zapanjena.

7. Radim s koleginicom koja se oseća ugroženo od drugih žena, posebno ako su mlađe ili više obrazovane od nje. Neprestano pokušava obeshrabriti žene koje žele nastaviti dalje obrazovanje i stalno pokušava ženama od kojih se oseća ugroženo srediti otkaz. Ona je prokleta noćna mora.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:31 Sanela o svom poslu