PRE 30 GODINA SMO PLESALI UZ MAKARENU: A da li znate o čemu je pesma? Mnogi su ostali zgroženi kada su saznali pravo značenje

Makarena je zaraznog ritma, španska pesma koja je postala glavna na svakoj žurki. Ali jeste li znali da "Makarena" zapravo vara svog dečka i to s dvojicom?

Tom PK na TikToku je izazvao svoje pratioce da mu otkriju pesme za koje su smatrali da su potpuno nevine dok su odrastali, a kasnije su saznali neverovatnu istinu. Tom je tom prilikom otkrio kako je njega "Makarena" šokirala pošto je saznao njeno, poprilično "prosto" značenje.

U videu je objasnio kako se u pesmi zapravo govori o ženi koja vara svog partnera dok on odlazi u vojsku. Makarena je žena koja pokušava da navede muškarce da dođu da plešu s njom. Ako joj se sviđaju njihovi potezi, Makarena tvrdi da će ih rado povesti kući posle provoda.

U drugom stihu ona otkriva da ima dečka koji se zove Vitorino i kojeg vara s njegova dva prijatelja.

- Ajde sad, što je trebalo da uradim? Bio je van grada, a njegova dva prijatelja su bila jakooooo dobra - kaže se u pesmi.

Ovo je cela pesma:

(refren)

Give happiness to your body Macarena 'cause your body is for giving happiness and nice things to Give happiness to your body Macarena Heeey... Macarena! Aaay!

Macarena has a boyfriened who's called... who's called the last name Vitorino, and while he was taking his oath as a conscript she was giving it to two friends... Aaay!

(refren) Macarena, Macarena, Macarena you're popular the summers in Marbella Macarena, Macarena, Macarena you like the guerilla excesses... Aaay!

(refren)

Macarena dreams of the English Tailor and buys the latest models She would like living in New York and seduce a new boyfriend... Aaay!

Iako je pesma objavljena pre skoro 30 godina, brojni Tomovi pratitelji su bili zgroženi kada su saznali pravo značenje.

- Kako da plešem uz Makarenu sa ovim informacijama?! - bio je jedan od komentara.

