OVO JE 5 HOROSKOPSKIH ZNAKOVA KOJI VOLE DA SU SLOBODNI STRELCI: Nisu ljubitelji veza, vole da su sami i teško nalaze PARTNERE!

Ako ste jedan od onih ljudi koji teško pronalaze partnera i nemaju mnogo ljubavnih odnosa iza sebe, verovatno to ima veze i sa horoskopskim znakom. Naime, nekima od njih je jednostavno bolje kada su sami.

1. Blizanci

Svako ko poznaje osobine Blizanaca shvatiće da ovaj znak ne prolazi uvek dobro u dugotrajnim vezama. To ne znači da ne žude za intimnošću, ali jednostavno im je lakše upravljati ležernim i nekomplikovanim vezama. Ovaj se znak brzo prebacuje sa "vrućeg" na "hladno", čega su i svesni, pa započinjanje veze vole samo ako su sigurni da će ona i uspeti.

2. Strelac

Strelci se ne boje vezivanja, ali učiniće to samo ako veruju da bi to ta osoba mogla biti "ona prava". Život ovog opuštenog zodijaka prilično je bezbrižan kad su slobodni, pa se zabrinu kada novi partneri pokazuju previše interesa ili se ponašaju previše posesivno. Oni potajno žele veze, iako to možda neće reći, ali samo ako partner deli iste interese i hobije kao i oni.

3. Vodolija

Vodolija je vrlo zahtevna u vezi. Naime, nesumnjivo najsamostalniji znak zodijaka, Vodolija, je vrlo srećna kada radi sve po svom. Iako su jedni od najsaosećajnijih i najbrižnijih ljudi, podjednako im treba razdoblje mira u kom mogu negovati svoje ideje i misli. Potreban im je neko ko ih u potpunosti razume i deli njihovu viziju sveta, što je teže reći nego učiniti.

4. Ribe

Ribe su previše nesigurne da bi se zaljubile. Ličnost Ribe razlikuje se od ostalih znakova na ovoj listi, jer ljudi ovog znaka trebaju brigu i pažnju kako bi se osećali cenjenima. Srećni su kada drugima iskazuju naklonost i predanost, ali ljudi ovog znaka su prilično lako preplavljeni emocijama. Sve počinje od razmišljanja da ne zaslužuju tako dobrog partnera do pretvaranja nekog malog komentara u ogromnu kritiku, pa Ribe tako često traže izgovor za izlaz iz veze.

5. Devica

Devica je previše izbirljiva u ljubavi i zapravo previše kritična prema drugima, a ne prema sebi. Device imaju na umu savršenu sliku veze kad upoznaju partnera, ali život u paru nikada ne dolazi bez izazova. Međutim, ako nešto nije savršeno, nije dovoljno dobro za Devicu. Umesto toga, radije će pričekati "savršenog partnera", bez obzira koliko to dugo trajalo.

