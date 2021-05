LJUBAV JE VAZDUHU, A TO POSEBNO VAŽI ZA OVA 3 HOROSKOPSKA ZNAKA: Mogli bi da se zaljube do ušiju u MAJU i polude od emocija!

Vreme postaje lepše, a tako i naše raspoloženje. To nije ništa čudno jer sunčevi zraci pozitivno utiču na ljudsku psihu. Neki će se i zaljubiti do ušiju, a zvezde otkrivaju ko u Zodijaku ima najveće šanse za to.

Ko će lebdeti na oblaku zaljubljenosti u mesecu maju, otkrijte u narednim redovima.

Bik

Za osobe rođene u znaku Bika za vreme njihove vladavine svi znakovi definitivno upućuju na sreću u ljubavi! Prolećna groznica će zaista zatresti ovaj horoskopski znak. Motivisaniji je i pozitivniji – takav nije bio već jako dugo vremena. A time magično privlači druge. Samopouzdana harizma Bika trenutno je neverovatno privlačna drugima. Bilo to na virtuelnom sastanku, u šetnji ili možda uz piće - Bik je spreman da se zaljubi.

Rak

I za Raka su šanse za zaljubljivanje u maju prilično velike. Međutim, mora biti strpljiv, jer iskre kod njega počinju tek krajem maja. Svemir u njegov život dovodi vrlo posebnu osobu koju apsolutno nije očekivao. Teško će moći zaustaviti sve te leptiriće u stomaku. I ovaj put je stvarno ozbiljno. Ovaj horoskopski znak već dugo nije toliko zaljubljen i leto života je pred njim!

Strelac

Strelac voli svoju slobodu i uživa u tome da je solo. Međutim, u maju ga očekuje susret koji će ga potpuno izbaciti iz koloseka. Ovaj horoskopski znak se već dugo nije osećao ovako. I po prvi put je spreman krenuti u ovu novu avanturu. Strelac se zapravo teško zaljubi, jer se boji da mu neće ostati vremena za sebe u vezi. Ali, kad se to zaista dogodi, postaje osoba apsolutno predana vezi.

