MESEČNI HOROSKOP ZA MAJ DONOSI UZBUDLJIVE SUSRETE I DOBRE FINANSIJE Evo ko će najviše profitirati, a ko će napraviti veliku GREŠKU

Veliki mesečni horoskop za sve znakove Zodijaka je pred vama.

OVAN

Dragi Ovnovi, vama ovaj mesec donosi divne prilike za uspeh, posebno kada je novac u pitanju. Neka nova poznanstva i ideje su aktivna pa sve bitno isplanirajte i pokrenite do sredine meseca da bi posle došlo do realizacije i većeg priliva novca.

Druga polovina meseca je aktivna za putovanja kod prijatelja, rođaka i na neke dalje destinacije. Merkur iz Blizanaca vam daje jasnija planiranja i razmišljanja. Emotivno očekujte prekretnicu ljubavnih i porodičnih odnosa i događanja u njima.

Vreme ljubavi i duhovne harmonije dolaze u drugoj polovini maja. Preuzmite inicijativu i rešavajte nesuglasice. Intuicija je dobra pa vam može pomoći. Kada je zdravlje u pitanju priuštite sebi relaksaciju, moguće su glavobolje i alergije.

BIK

Dragi Bikovi, vi u ovom mesecu trebate dati maksimum u poslu. Budite hrabri i borite se bez da se sukobite sa nekim, već budite mirni i suzdržite se od konflikta. Sada je vreme da preispitate partnerske odnose, da se ne opterećujete mentalno ni fizički i da završite nagomilane obaveze.

Od sredine meseca možete pojačati radne aktivnosti mada su i tada moguća mešanja i neka blokiranja radnih aktivnosti. Istrajte jer vam predstoji lepa finansijska zarada. Pojedini Bikovi mogu imati veće troškove od zarađenog. Emotivno, sada vam neće biti prioritet intimnih razgovora, duhovnih razumevanja, već imate potrebu za dodirima, nežnostima.

Kod mnogih je naglašena promena na polju emocija pa ako ste slobodni može se pojaviti srodna duša. Bitno je da sa partnerom uspostavite duševni, mentalni i fizički kontakt. Kada je zdravlje u pitanju čuvajte se prehlade, pojačajte imunitet i pazite na sinuse i bubrege.

BLIZANCI

Dragi Blizanci, vama je veći deo meseca u mašti i sanjarenju, što vam zadaje problem, jer teško vam odraditi rutinske stvari pa morate sami sebe terati. Usled zastoja u radu nedostaci isplivavaju na površinu pa se potrudite da ih vidite. Moguće su situacije gde se možete osećati neugodno zbog neke dvosmislenosti pa bi bilo pametno da izbegnete svađu i konfliktne situacije.

Od sredine meseca Jupiter vam dolazi u pomoć i pokreće srećne energije u poslu i karijeri. Ipak, ne očekujte velike srećne promene, jer one dolaze tek naredne godine. Za to vreme možete zapisivati svoje ideje koje vam se pojavljuju. Vaše misli privlače finansije pa mislite pozitivno. Emotivno sanjarenje i mašta su aktivni gotovo celog meseca pa se ponekad spustite na zemlju i napravite nešto lepo za svoju voljenu osobu i porodicu.

Pokrenite ženu u sebi i prihvatite svoju sudbinu koja vam je data, samim tim dolazi do vas i snažan muškarac za slobodne Blizance. Zauzeti će uživati u kućnoj atmosferi i rešavanju tekućih obaveza uz dodatak romantike i čarolije. Kada je zdravlje u pitanju posvetite se sebi uzimajte vitamine da popravite svoj izgled i fizičku kondiciju.

RAK

Dragi Rakovi, neke odluke u ovom mesecu mogu biti presudne za vašu buduću karijeru. Kada bi se oslobodili sumnje i stekli samopouzdanje uspeh bi bio skroz zagarantovan. Postoji mogućnost da vam neko pomogne ko je bio u nekoj vrsti distance kada ste vi u pitanju. Sa kolegama imate korektan odnos i lepo slaganje. Idite napred i ne mislite da ste previše ambiciozni i da izgledate sebično.

Vaš ugled i profesija dolazi do izražaja i sve vam ide na ruku i u vašu korist. Moguće je da trebate obnoviti neka vaša znanja kako bi postali veštiji i uspeli u nečem novom. Finansije idu uzlaznom putanjom i tako će biti u budućnosti. Emotivno odličan mesec ispunjen romantikom sa voljenom osobom.

Iako ste osećajni i senzualni povedite računa i budite malo taktični prema voljenoj osobi. Ako ste slobodan Rak, onda već početkom meseca ugodno poznanstvo iz prijateljskog druženja prerasta u ljubavnu vezu. Nije sigurno koliko će potrajati, ali ipak stičete lepo iskustvo. Kada je zdravlje u pitanju nema većih promjena, osim što trebate više sna i ne radite ništa na fizičkom izgledu drastično.

LAV

Dragi Lavovi, vama je u ovom mesecu posao i karijera bitniji od ljubavi pa se potrudite u prvih nedelju dana maksimalno i sve će se okruniti uspehom. Posle toga možete napraviti mali predah. Radite samostalno pa u hodu vam, pristiže i pomoć od partnera. prijatelja ili kolege. Sve radite isključivo po planu i u potpunosti.

U drugoj polovini maja vaši poslovi ulaze u srećnije tokove. Pokreću se uspešna poznanstva i viđenja sa osobama na položaju pa čak i nekim školskim prijateljima. Sada ako imate šefa, slobodno tražite povišicu i dobićete je. Finansije idu boljim tokom od prethodnog perioda. Emotivno, usled većih poslovnih obaveza malo je vremena za emotivni i privatni život.

Za sada vama je dobro i da ste sami, a u letnjim mesecima, kada se zaljubite, vaše srce i ljubav gori. Zauzeti Lavovi imaju pomoć od svog partnera, dok oni su pretrpani poslom. Kada je zdravlje u pitanju, sada trebate izbegavati rizične fizičke aktivnosti i ne mučite organizam sa dijetama.

DEVICA

Drage Device, vi sada možete rešavati neke probleme na jednostavan i originalan način. Pojedine Device mogu dobiti primamljivu poslovnu ponudu. Nema potrebe da se bojite, slobodno se upustite u borbu i sigurno je kada se pokrenete da je uspeh vaš. Ako vam nešto nije jasno, nema potrebe da se stidite već zatražite pomoć od kolega ili nekoga ko ima to iskustvo da vam pomogne.

Kako Merkur, vaš vladar, kreće retrogradno, onda sve obaveze i poslove trebate završiti do 29.05. i biti oprezni do 22.06. Financije su nepredvidive pa ako imate stalno primanje, samo je to sigurno. Ne trošite novac na nešto što vam nije neophodno. Emotivno sve teče mirno bez većih trzavica.

Već krajem meseca neke osobe mogu se mešati u vaš lični život i odnos sa voljenom osobom. Zato budite ozbiljni i samostalni sa vašom voljenom osobom. Brinite o vašoj porodici i partneru, jer su njima sada bitna vaša podrška i saveti. Kada je zdravlje u pitanju mnogo aktivnosti i umerenosti u svemu može pozitivno uticati na vaše zdravlje.

VAGA

Drage Vage, mnogo obaveza i posla kod vas se može svoditi na kućne aktivnosti ili rad od kuće. Obim posla se može uvećati pa samim tim treba ga ravnomerno rasporediti. Pronađite preduzetnički dar u sebi i ne bavite se previše moralnim temama već finansijskim. Sada sigurno dobijate polet kada su finansije u pitanju, jer se pruža prilika veće zarade i da u narednom periodu predstoji još bolje.

Emotivno ne mislite ništa negativno, dok u vašim vezama postoji sklad i harmonija. Pojedine Vage sada mogu dočekivati goste u dužem vremenskom periodu. Samim tim vi možete još više ojačati svoju vezu ili brak. Slobodne Vage imaju priliku za lep susret koji može potrajati na duže staze.

Uz vašu iskrenost i otvorenost zvezde vam obećavaju lepu ljubav i romansu. Kada je zdravlje u pitanju budite usmereni na vaše fizičko i duševno zdravlje pa se preporučuje i jedan sistematskii pregled.

ŠKORPIJA

Drage Škorpije, vi imate snage i volje pa trebate rešavati više hitnih poslova, što vas još više može pokrenuti. Ako imate šefa, sada možete iskazati svoju najbolju stranu, što će biti sigurno primećeno. Rezultati će biti značajni pa da bi bilo odlično da uključite i kolegu u sve to. Sada su saradnje vrlo korisne pa ih nemojte izbegavati.

Kada su finansije u pitanju, vi se oslanjate samo na sebe i na svoje kvalitete, sposobnosti i talente. Imate mogućnost za intenzivan rad koji donosi veliku svotu novca. Emotivno je dosta dobro, jer ste vi zauzeti sa mnogo posla pa jednostavno nema vremena za konflikte s voljenom osobom ili porodicom.

Slobodne Škorpije, sredinom meseca bi se mogla dogoditi odlična veza o kojoj ćete odmah preuzeti brigu. Ne preuzimajte sve na sebe i partner se pita za nešto. Kada je zdravlje u pitanju, više se krećite i boravite na suncu.

STRELAC

Dragi Strelci, kod vas je dosta posla pa čak može biti i napeta atmosfera. Ne uzimajte nikakve kritike i napade ka srcu, jer ako su šefovi nezadovoljni, to nema veze sa vama. Potrudite se da obavljate svoj posao korektno i budite istrajni. Ako nemate posao ili planirate nešto sami pokrenuti, onda se možete osloniti na prijatelje, jer vam oni zaista mogu ukazati koji bi to posao bio ili da krenete u saradnju sa njim.

Kada su finansije u pitanju, sada nije vreme da ulažete u neke krupnije stvari i ne forsirajte ništa, neka sve teče svojim tokom. Moguće je nezadovoljstvo i poslom i finansijama. Emotivni život kod zauzetih može nositi neke razmirice, uvrede, optužbe i neki stari problemi mogu isplivati na površinu.

Bilo bi dobro da preskočite sve nesuglasice i posvetite se svom ljubavnom partneru. Slobodni Strelci mogu doživeti veliku strast pa kada se ona stiša vi nastavljate uživati sa partnerom. Kada je zdravlje u pitanju, uzimajte vitamine i čuvajte se prehlade.

JARAC

Dragi Jarci, kod vas je Mars u vašem polju partnerskih odnosa pa on reže i donosi promene na poslu i u emotivnim vezama. Poslovno je moguće da celi mesec imate veliku konkurenciju u poslu pa razmišljate da odustanete, što se ne preporučuje, već se borite i idite samo napred. Da bi uspeli potrebno je da se brže prilagođavate uslovima koji se stalno menjaju. Vi ste ta osoba koja treba činiti ustupke u novonastaloj situaciji, a ne da vi stalno tražite da se vama čine. Moguće je, ako radite u grupi, da neke vaše kolege odustanu ili naprave neke greške.

Kada su finansije u pitanju, kako ste mnogo radili, tako imate i veći priliv novca. Emotivno sada sve zavisi o vašem ponašanju u porodici i sa emotivnim partnerom. Početak meseca je malo turbulentan pa se malo povucite i ne tražite da se ispunjaju vaše želje, već to ostavite za povoljniji trenutak. Slobodni Jarci trebaju izbeći tužnu prošlost i usmeriti se na svoje osećaje. Oprostite sebi i drugima koji su vas povredili. Nova ljubav se pojavljuje ovog leta.

Kada je zdravlje u pitanju budite umereni u fizičkim i mentalnim aktivnostima. Veći stres može pokrenuti hronični problem.

VODOLIJA

Drage Vodolije, vi ste na izmaku snage, ali ipak ne odustajte, sada kada ste na vrhu karijerne lestvice. Prva polovina meseca sve ide na mišiće i ne kako ste zamislili. Pojedine Vodolije mogu biti predmet raznih ogovaranja pa se ne živcirajte, istina dođe kad tad. Ne planirajte iz besa osvetu i ne odustajte od svog projekta.

Uviđate da je u pitanju jedan vaš kolega kog se trebate paziti i držati podalje od sebe. Kada su finansije u pitanju potreban je oprez i troši se samo za neophodne stvari . Ne ulazite u kredite ili neke pozajmice, jer vas to gura u ponor. Emotivno je sreća naklonjena sa porodicom, decom, voljenom osobom, prava harmonija i blagostanje.

Pojedine Vodolije mogu postati prezahtevne ili nezadovoljne partnerom, što ih ne čini srećnim. Najbolje bi bilo da izađete iz te energije da ne izgubite sav trud koji ste uložili sa voljenom osobom. Slobodnim Vodolije krajem maja može se posrećiti da upoznaju novu osobu. Kada je zdravlje u pitanju suzbijte bes i razdražljivost .

RIBE

Drage Ribe, u ovom mesecu vi možete pojačati svoj ugled zahvaljujući vašoj ambiciji i samopouzdanju. Usled dobrog uspeha na poslu sada možete napredovati u karijeri, što može zasmetati vašim pojedinim kolegama, mada vi već osećate intuitivno ko vas ne voli i ko spletkari iza vaših leđa.

U drugoj polovini meseca novčana situacija se pojačava, posebno kod osoba koje su povezane nekim vidom komunikacije. Emotivno, sada vi usklađujete lepo i korisno pa možete malo i posao zanemariti.

U porodici sve je uglavnom u svojim normalnim tokovima pa bi bilo dobro da napravite sa voljenom osobom neku romantičnu atmosferu. Slobodne Ribe su dočekale svoju najdražu osobu na svetu pa se možete opustiti i uživati u ljubavi. Kada je zdravlje u pitanju, čuvajte se povreda i ne opterećujte oči.

(Kurir.rs/A.M./Atma.hr)

