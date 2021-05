ODGOVOR BEOGRAĐANINA O STANJU NA PUTEVIMA JE I DANAS VELIKI HIT: Svakog PETKA se ljudi na društvenim mrežama kidaju od SMEHA VIDEO

Leo Mujić je poznati svetski baletski igrač i koreograf koji je u viralnom snimku posramio hrvatske putare, a ima posebnu vezu sa Beogradom.

foto: Printscreen/HRT

Njegov izgled ne prestaje da iznenađuje sve jer jkada vide njegove fotografije ili njega uživo prosto ne mogu da veruju koliko ima godina.

Leo Mujić je nakon završene baletske škole u Beogradu diplomirao na L’Ecole – atelier Rudra Béjart u Lozani i odmah nakon toga počeo da nastupa kao solista u poznatim evropskim plesnim grupama. Tokom plesačke karijere nastupio je u koreografijama uglednih savremenih koreografa.

Radeći poslednjih godina kao samostalni umetnik, često učestvuje u različitim međunarodnim plesnim projektima i mnogim gala predstavama. Uz plesne nastupe bavi se i koreografijom baleta, koje postavlja na raznim evropskim pozornicama.

foto: Printscreen/HRT

Predstavlja se kao autor zanimljivog savremenog stila u kojem spretno kombinuje moderan i klasičan baletski izraz, čime je postao autorski zanimljiv za mnoga evropska baletska pozorišta.

Čuveni umetnik rođen je u Beogradu. Njegovi roditelji došli su šezdesetih iz Hrvatske na studije u našu prestonicu.

"I ja sam se tamo rodio i živeo do druge godine rata, kad sam otišao. A ovo ‘j’ u prezimenu dogodilo se kada je neko, valjda u Beogradu, pogrešio u pisanju" izjavio je 2017. godine za hrvatski portal koji je tada napisaon da je baletom prestao da se bavi jioš 2013. godine.

Leova majka radila je kao pedagog, a otac se bavio psihologijom.

"Odradili su dva najvažnija segmenta vaspitanja: ličnipotencijal i zeleno svetlo da radim ono što hoću. Imam sestru, živi u Londonu, psiholog je... adaptirani ljudi", izjavio je tada.

Prema poslednjim informacijama Leo živi u Zagrebu.

foto: Printscreen/HRT

"Pa ja sam se sa tim osećajem pripadnosti davno oprostio. Jedino ovde odakle sam, pitaju me odakle sam. Moj je govor beogradski, ostatće ceo moj moj život. Kada govorim neke druge jezike, onda je to irelevantno. Zagreb je jedna sredina koja se ne nameće, odgovara mi. Moj Zagreb je jedna vrlo reducirana stvar, malo ljudi poznajem, gotovo da ne idem nigde, malo u restorane, na fitnes, imam u Zagrebu lep stan i to je to. Nisam ono odakle sam, iako znam odakle sam. Ne krijem se ispod zastava i simbola, lako sednem u avion", rekao je Leo.

O Mujiću se 2017. godine pisalo i zbog skandala oko izbora upravnika baleta u spiltskom pozorištu. Naime, on tada nije odabran za ovu funkciju jer je bilo sporno to što je rođen u Beogardu i priča ekavicu.

Podaci o Leo Mujiću mogu se naći na sajtu Slovenačkog nacionalnog pozorišta gde se navodi da je on plesač, koreograf, majstor i učitelj baleta. Ističe se da je Leo nastupao u baletima najvećih koreografa današnjice kao i da je njegova muza i partner Ilja Louven.

Leo Mujić ima 46 godina i to je ono što fascinirira sve jer uopšte ne izgleda kao neko u petoj deceniji.

"Idem u teretanu. Dižem tegove, malo. I idem na pijacu... obožavam pijacu", otkrio je za hrvatski portal kako ostaje u formi.

(Kurir.rs/A.M./Jutarnji.hr)

Bonus video:

00:30 GLUMAC DUŠAN KALIČANIN O FEĐI STOJANOVIĆU: Velika je čast poznavati takvog čoveka! Prisetio se i jedne anegdote sa snimanja