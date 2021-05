LJUDI OTKRILI ČUDNE SITNICE ZBOG KOJIH SU RASKIDALI VEZE: U neke je teško poverovati, a ostale su baš URNEBESNE!

Sastanci i izlasci su neizostavan su deo svake ljubavne veze, a većina je imala podjednako dobrih i loših.

foto: Profimedia

Korisnik Redita pitao je druge korisnike zbog čega su raskidali veze ili odbili da daju drugu priliku osobi sa kojom su bili.

Ljudi su otvorili dušu i dali svoje razloge, od kojih se neki temelje na zdravom razumu, a neki su im jednostavno bili previše iritantni.

foto: Profimedia

1. "Nije znala da su lisice prave životinje. Mislila je da su neka mitska bića koja se pojavljuju u filmovima."

2. "Volontirala je u zoološkom vrtu. Kad su je klinci pitali pitanja na koja nije znala odgovor, samo bi nešto izmislila i lagala. Budući da sam odrastao uz slikovnice o životinjama i Stivu Irvinu, činjenice o životinjama shvatam prilično ozbiljno."

3. "Nikad nije tegove vraćao na mesto. Nikad u životu neću shvatiti zašto ljudi ne vraćaju tegove na mesto."

4. "Nikad nije uključivao migavce. Nikad."

5. "Moja mama je prestala da se viđa sa tipom jer je tokom čitavog filma u bioskopu otkopčavao i zakopčavao patike na čičak."

6. "Otišla sam na nekoliko sastanaka sa tipom koji mi se sviđao mesecima. Počela sam da shvatam da nije baš najpametniji, ali jednog je dana rekao da voli da gleda reklame na televiziji. To je bilo to."

7. "Nikako nije mogla da pratiti radnju ijednog filma. 'Ko je to? Odakle se on stvorio? Zašto ona to radi?', i tako celo vreme. Jednostavno nikako nisam mogao dalje."

8. "Odbila je da izađe sa mnom jer joj je čudno što nemam profil na Instagramu."

9. "Nisam mogla da nastavim da se viđam sa tipom nakon što mi je brat rekao da izgleda isto kao naš ujak. Nisam mogla da pređem preko toga, jer je stvarno izgledao isto."

10. "Kad sam shvatila da on misli da su limuni zapravo nesazrele pomorandže..."

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Reddit)

