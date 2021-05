BURMANSKI HOROSKOP JE NAJTAČNIJI NA SVETU: Otkrijte koji ste znak po danu rođenja, a sve se vrti oko ovog MAGIČNOG broja

Burmanska astrologija nastala je u manastirima mjanmarskih sveštenika, a poznata je pod nazivom – Mahabote.

Temelji se na broju osam, koji ima snažnu simboliku za ljude u Mianmaru (Burmi), i sve se vrti oko toga – osam planetarnih energija, osam dana u nedelji, osam strana sveta i osam horoskopskih znakova.

S obzirom na to da postoji sedam dana u nedelji, sveštenici su podelili sredu na dva dela, svaki ima po 12 sati – od ponoći do 12 te od 12 do ponoći. Za strane sveta veruju da svaki od osam smerova ima svoju jedinstvenu vibraciju i simbolizuje određenu energiju.

Svaki od osam horoskopskih znakova povezan je s jednom životinjom, a da bi otkrili koja ste vi, najprije treba da saznate koji dan u nedelji je bio kada ste se rodili. Ukoliko je bio sreda, morate znati i u koliko sati ste došli na svet.

Nakon što ste saznali kojeg dana ste rođeni, otkrijte koja ste životinja i šta to otkriva o vama.

Ponedeljak – Tigar

Ovom životinjom vlada Mesec, a smer vladavine joj je istok. Vi ste vrlo oprezan, inteligentan i izuzetno intuitivan pojedinac koji dobro zapaža detalje. Krasi vas strpljivost i snaga, a ne podnosite ljude koji pokušavaju da vas iskoriste, ni one koji gube vrijeme uzalud.Kada postavite cilj, vrlo ste koncentrisani na to kako ćete doći do njega. Odgovorni ste i ne volite kršiti zakone.

Utorak – Lav

Lavom vlada Mesec, a smer vladavine mu je jugoistok. Vi ste rođeni vođa, plemeniti ste, dostojanstveni i časni. Vrlo ste ponosni.

Krase vam izuzetno snažna volja i često ste u pravu i vrlo ste samouvereni. Izazove volite, jedva čekate da se uhvatite u koštac s njima.

Sreda od 00 do 12 – Slon sa kljovama

Ovom životinjom vlada Merkur, a vladajući smer joj je jug. Za vas se može reći da ste srećni i puni entuzijazma. Volite rizikovati, vi naprosto uživate u izazovima, oni vas ispunjavaju.

Po prirodi ste vrlo strastveni i često ste u centru pažnje. Skloni ste da kontrolišete sve što radite i izuzetno ste nezavisni.

Sreda od 12 do 24 – Slon

Slonom koji nema kljove vlada planeta Rahu, a vladajući smer mu je severozapad. Vi ste po prirodi kontradiktorni i teško je shvatiti što se događa u vašem umu. Vrlo ste tajnoviti i ne volite kada vam se drugi ljudi mešaju u život.

Ljudi rođeni pod Slonom često su uspešni kao preduzetnici, odlični su u prezentovanju svojih talenata i skloni su sve raditi po svom.

Četvrtak – Pacov

Njima vlada Jupiter, a vladajući smer je zapad. To što ste rođeni pod ovom životinjom otkriva da ste vrlo duhoviti, brzi i inteligentni. Vi ste jako snalažljiv čovek i popustljiv ako znate da ćete od nečega imati koristi. Po prirodi ste introvertirani.

Kada nešto odlučite da uradite, niko vas ne može zaustaviti. Ambiciozni ste i znate kako biti bolji od drugih.

Petak – Gvinejska svinja

Vladajuća planeta ove životinje je Venera, a smer vladavine sever. Vi ste umetnička duša prepuna mašte. Inovativni ste i znate imati fantastične ideje. Ljudi vas vole jer ste simpatični, ljubazni i odišete ljubavlju. Vrlo ste osetljivi na tuđe emocije i veliki ste prijatelj.

Ponekad ste vrlo neodlučni, odnosno ne znate tačno što želite u životu.

Subota – Zmaj

Ovom životinjom vlada Saturn, a vladajući smer joj je jugozapad. Za vas se može zaključiti da imate filozofski um. Privlačni ste mnogim ljudima jer ste samopouzdani, imate odličan smisao za humor i oko sebe širite pozitivnu energiju.

Puno ste razumevanja za druge ljude i situacije u kojima se nalaze. Vi volite da radite u izolaciji – verujete da na taj način najbolje odrađujete svoje zadatke, i to je zaista tako.

Nedelja – Geruda

Geruda je mitska ptica, božanstvo, koja se može pronaći u kulturnoj baštini stanovnika Indije i Burme. Ovom pticom vlada Sunce, a smer vladavine joj je severoistok. Vi ste po prirodi vrlo ljubazni i velikodušni. Volite kvalitetne izazove, a što su teži, vi ste sve više motivisani da ih postignete.

Energični ste i nemate naviku dopustiti da vas padovi i trenutni neuspesi obeshrabre. Dobri ste mentori i znate biti inspiracija drugima

