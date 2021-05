ŠTA KAŽE HOROSKOP, KAKVI SU VAM PRIJATELJI? Vage su odlični savetodavci, a na Lava se uvek možete OSLONITI!

Dok su Ovnovi pravo društvo u pustolovinama, u nevoljama je najbolje kraj sebe imati Bika ili Lava. Blizanci i Vodolije su znakovi koji imaju najviše prijatelja.

foto: Profimedia

Ovan

Pripadnici ovog znaka u prijateljskom smislu nisu komplikovani jer su direktni i iskreni u izražavanju svojih osećaja. Iako mogu saosećati sa drugima, Ovnovi nisu tip prijatelja koji trebate zvati ako vam je teško jer su oni previše usmereni na akciju i poduhvate nego tužne priče.

Mana im je preterana sebičnost. Za Ovna je najbolji prijatelj neko ko je nezavisan i samopouzdan poput njega samog, a dobro se slaže sa Strelcima.

Bik

Bikovi su najpouzdaniji znakovi Zodijaka. Njihove su najveće prijateljske vrline velikodušnost, zaštitnički poriv i vernost, a u odnosima se najčešće postavljaju kao brižne majke. Mana im je povremena škrtost. Odlično se slažu sa Ribama koji lako podnose njihovu tvrdoglavu narav, a uživaju i u druženju s Lavovima.

Blizanci

Temperamentni Blizanci vrlo retko za sebe mogu reći da imaju malo prijatelja, jer niti jedan najbolji prijatelj ne može ispuniti sve njihove društvene potrebe. Oni preferiraju široke društvene krugove po kojima svrstavaju ljude prema zajedničkim interesima, pa su jedni za izlaske, drugi za kafe, a treći za pomoć u životu. Mana im je što prijateljstva shvaćaju zamenjivima, pa im nije problem prekinuti ih.

foto: Profimedia

Rak

Osećajni, puni razumevanja i saosećajni, to je najbolji opis pripadnika ovog znaka u prijateljstvu. Najčešće se druže sa ljudima sličnima sebi, koji su jednako emotivno topli i skloni promenama raspoloženja. U potrazi za potporom trebaju se okrenuti prema Ribama i Škorpijama koji ih najbolje razumeju. Negativna osobina im je to što znaju glumiti da bi se svideli drugima.

Lav

Pripadnici ovog znaka su vrlo cenjeni prijatelji, a iako se kreću u razmerno velikom društvu, oni svoju intimu dele tek sa nekolicinom. Ipak, zbližite li se sa Lavom, znajte da će on uvek biti tu za vas. Najčešće ulažu u dugotrajna prijateljstva koja retko prekidaju, a u prijateljskom se smislu najbolje slažu sa drugim Lavovima, Ovnovima i Škorpijama. Mana im je što vole manipulisati drugima.

Devica

Pripadnici ovog znaka na prvi su pogled rezervisani te ne ulaze u dublje međuljuske odnose olako. U prijateljstvu imaju slične kriterijume kao i u ljubavi, traže osobine koje same poseduju i koje ih privlače. Ne vole previše zahtevne i nesigurne ljude, a kako su racionalni i naizgled hladni, lako analiziraju i predviđaju sa kime mogu biti dobri prijatelji. Dobro se slažu s drugim Devicama i Jarčevima, a mana im je što su ponekad ljubomorne na tuđi uspeh.

foto: Profimedia

Vage

Vage su kao prijatelji odlični savetnici i dobre diplomate te im prijatelja nikad ne manjka. Ipak, potpuno se predaju tek jednom najboljem prijatelju kojem poveravaju sve svoje misli. Dobro se slažu s Blizancima i Vodolijama čija ih opuštena priroda privlači. Mana im je što nameću svoja mišljenja drugima.

Škorpija

Škorpije često ostavljaju dojam hladnih i ravnodušnih, no to je njihov oklop koji drugi moraju probiti kako bi se sa njima sprijateljili. Uprkos tome, oni su jedni od najboljih prijatelja koje čovek može poželeti. Potreban im je neko ko će ih razumeti, ali i biti iskren kao što su i oni sami. Najbolje se slažu sa Ribama i Lavovima, a mana im je što su osvetoljubivi ako ih prijatelj povredi.

Strelac

Optimistična i društvena priroda ovog znaka privlači ljude, pa mnogi žele biti prijatelji sa njima. Najviše cene duhovite, otvorene i dobronamerne ljude. Mrze pasivno-agresivno ponašanje i od takvih ljudi beže, a ako su vam pravi prijatelj, uvek će vas razumeti i podupreti. Najbolje se slažu sa drugim Strelcima i Blizancima, a mana im je što ponekad previše gledaju finansijski aspekt u odnosima.

foto: Profimedia

Jarac

Njihova je specifičnost to što veoma cene prijateljstvo, a u uski krug bliskih i najboljih prijatelja odabiru one koji su se dokazali kao pouzdani i odgovorni. Uglavnom neguju stara prijateljstva i spremni su na sve za prijatelja. Imaju mnogo poznanika, no iako i prema njima mogu biti blagonakloni, oni će retko znati što pripadnici ovog znaka misle. Najbolje se slažu sa Lavovima, a mana im je što znaju testirati tuđu odanost.

Vodolija

Zabavni, spontani i puni uzbuđenja, Vodolijama su potrebni prijatelji koji mogu pratiti njihov nemiran duh. Budući da su slobodnog duha, poželjni su u društvu jer nikog ne osuđuju, no jednaka naklonost prema svima ih sprečava da pronađu onog jednog, najbližeg prijatelja. Najbolje se slažu sa Strelcima, a mana im je što se lako distanciraju i očekuju da se drugi oko njih više trude nego oni sami.

Ribe

Ribe su podložne mišljenju drugih, no uprkos tome su vrlo dobroćudan prijatelji. Znaju biti odlično rame za plakanje te pružati utehu koju će i sami često tražiti. Najbolje se slažu sa ljudima koji su karakterno snažni, stabilni i puni podrške, a odličnu će komunikaciju uspostaviti sa Bikovima. Mana im je što često znaju zanemariti prijatelje zbog partnera.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./24sata.hr)

Bonus video:

00:14 MILOŠ BIKOVIĆ POKAZAO ŠTA RADI U SEOSKOM AMBIJENTU! Glumac snimkom raznežio mnoge, uživa u društvu životinja: Jednu je i NAHRANIO!