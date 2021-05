5 NAJGORIH MESTA GDE NIKAKO NE DRŽITE NOVAC! Ako ih držite tu, ne gine vam PROSJAČKI ŠTAP, a ovo je TRIK kako da ih umnožite

Većina novac drži u banci, a oni nepoverljivi ipak vole da određenu svotu čuvaju u kući. Ipak, postoje mesta na kojima se nikako ne preporučuje da čuvate pare, ne samo da će blokirati uvećanje bogatstva, već će pospešiti njihovo trošenje!

Postoje mesta koja su pogodna za čuvanje novca jer pomažu da se umnoži, a i ona loša koja navlače "lošu sreću". Prema feng šuiju, mesta za skladišenje para se dele na pozitivna i negativna.

foto: Shutterstock

Držite novac dalje od svih uređaja koji stvaraju vatru: plamen, sasvim logično, destruktivno deluje na novčanice. Isto se može reći i za kupatilo sa toaletom - veruje se da će novac jednostavno "oticati". Spavaća soba takođe nije najbolje mesto za čuvanje velikih svota - stručnjaci za feng šui kažu da će novac "spavati" umesto da se gomila.

Ali, postoji pravilo po kojem bi prvu platu trebalo ostaviti preko noći ispod dušeka kako bi novac na ovaj način prenoćio kod vas i stvorio bazu za uvećanje. Ali ujutru ga treba prebaciti na drugo mesto.

Postoje i neki praktični razlozi zbog kojih pare ne bi trebalo da držite na određenim mestima, a koja spadaju u "najpopularnija" i gde ih provalnici uvek pronađu:

u ventilaciji

u vodokotliću

u knjigama

ispod dušeka

u zamrzivaču

Kad je reč o feng šuiju, ovih pet mesta je najgore, a evo i zašto...

1. Ispod dušeka

Pored toga što novac "spava" i ne uvećava se, to loše deluje i na vaš san. U principu, novac ima negativnu energiju i kada čovek stavi novac blizu tela, on apsorbuje tu njegovu energiju. Uprkos tome, ovaj način je i dalje je popularan među starijim osobama, a razlog je kako bi u svakom trenutku mogli da provere svoje bogatstvo.

foto: Profimedia

2. U kutiji sa žitaricama

Opet, novac će negativno uticati na jela koja ćete pripremati od ovih namirnica, jer, kao što smo gore rekli, novac širi svoju energiju, uglavnom negativnu, na sve predmete oko sebe.

3. U vodokotliću

Prvo, prilično je problematično zaštititi novčanice od vlage, a, drugo, prema feng šuiju, vaš novac će se "oprati", ako ne doslovce, onda u prenesenom značenju - odnosno izgubiće vrednost.

foto: Profimedia

4. U kuhinji

Kuhinja je obično mesto gde se osećate pozitivno, sito i "namireno", ali nije dobra za novac. Ova prostorija negativno utiče na finansije, čini da se brzo troše. Uostalom, kao i hrana.

foto: Profimedia

5. U hodniku

Ne preporučuje se da držite novac u hodniku. To je mesto gde stalno dolaze različiti ljudi, pa je energija na ovom mestu nestalna. Pored toga, to je poslednja prostorija iz koje napuštate stan, a to se prenosi na novac. Ako ga držite u hodniku, nećete ga dugo imati.

foto: Profimedia

