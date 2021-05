HIT PREPISKA IZAZVALA ODUŠEVLJENJE NA INTERNETU: Restoran reklamirao USLUGU, a onda javio se jedan OTAC sa URNEBESNIM odgovorom!

Jedan srpski restoran se reklamirao na Fejsbuku.

Takvo reklamiranje nije novost, mnogi biznisi se tako oglašavaju, ali ono što je privuklo pažnju brojnih korisnika ove mreže je duhovita prepiska ispod posta ovog restorana.

foto: Printscreen/Facebook

Izvesni lokal je reklamirao svoju vikend akciju i popuste u periodu od 12 do 16 časova. Restoran je poručio da je tada za decu do sedam godina celokupni meni gratis, dok deca od 7 do 12 godina dobijaju 50 odsto popusta na punu cenu.

Tata je zato rešio da od svega napravi dobar štos te je u komentaru napisao:

- Meni čašu vode, a malom daj kilo prasetine i dva piva - stoji u komentaru ispod posta.

Ovaj komentar je dobio mnogo lajkova, kao i podršku brojnih korisnika koji je ovo bilo urnebesno.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

