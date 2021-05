PROFESORKA HEMIJE SE POŠTENO OBRUKALA: Postavili joj pitanje za 5.000 € iz njene oblasti, tražila POMOĆ, a onda usledio ŠOK!

Ivana Peroš Žokalj, profesor biologije i hemije, u hrvatskoj verziji "Ko želi biti milioner?" tačno je odgovorila na pet pitanja, a onda je usledio blam jer nije znala na pitanje iz profesije.

Naime, deseto pitanje za 5.000 evra je glasilo: "Koji je hemijski element nazvan po gradu koji je pak nazvan po filozofu?", a Ivana nije bila sigurna pa je iskoristila pomoć pola-pola. Kako je sama rekla, najviše je mučilo upravo to što je ovo pitanje iz njene struke, a ona ga ne zna. Na kraju su joj ostali odgovori A i C, ali ni to joj nije mnogo pomoglo pa je odustala. Kasnije je pogađala s odgovorom pod C: berkelij, a to bi bio tačan odgovor.

Ivana je ipak otišla kući sa 2.000 evra.

foto: Pritnscreen/HRT

kurir.rs/večernji.hr