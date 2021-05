PAS JE UKRAO LJUTU PAPRIČICU I POJEO: Njegova reakcija je postala HIT na internetu, ali nije sve tako BEZOPASNO (VIDEO)

Psi su jednostavno proždrljivci. Jednostavno vole da jede pa to ti je. Svi do jednoga, od malog do velikog psa kad jedete on vas direktno gleda u oči kao da nikad nije jeo, iako je tek pojeo sve iz svoje činije.

Tako i ova ženka zlatnog retrivera voli da klopa. Međutim, napravila je fatalnu grešku i iz kuhinje je ukrala ljutu papričicu i, naravno, pojela je. Odmah je zažalila zbog toga.

Vlasnica je objavila na društvenoj mreži Tiktok video na kojem se vidi kako, i pored toga što se oljutila, želi da pojede papričicu. Čak joj i vilica sve vreme drhtala.

"Podsetnik: Nikada više nemoj ukrasti ljutu papričicu”, piše u videu.

Međutim, iako je ovaj video veoma zanimljiv, čak je mnoge i nasmejao, vlasnici moraju da budu oprezni kada je reč ljutoj hrani. Naime, psi ne smeju da jedu ništa ljuto jer je njihov želudac veoma osetljiv i malo veća količina ljutog može da dođe do trovanja ljubimca.

