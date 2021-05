PAR KOJI SE ODREKAO KRALJEVSKOG ŽIVOTA I LUKSUZA: Megan i Hari su bili suđeni JEDNO drugom jer njihova kombinacija je IDEALNA!

Zašto su se Hari i Megan povukli iz kraljevske porodice i koji je to glavni okidač bio pa su krenuli svojim putem? Astrološki aspekt je samo jedan od mnogih.

Princ Hari nije nimalo jednostavna osoba jer ima kvadrate između Device i Strelca, ali i Mesec u Biku koji ga uravnotežuje. Lavica Megan Markl koju je izabrao za buduću suprugu, sa jedne strane, svojim Suncem i Merkurom u Lavu pomaže mu da ostane stabilan i zadovoljan jer stvara trigone sa njegovim planetama u Strelcu (on tu ima Mars, Uran i Neptun).

Hari je Devica, a Megan Lav.

Međutim, ima tu mnogo priče o slavi i popularnosti koja pre svega imponuje Megan kao Lavici.

Njen Mesec je u Vagi, što joj istina daje određenu spoljašnju finoću i dozu diplomatskih manira.

No sama Megan krije u sebi i kvadrat Marsa i Saturna (između Raka i Vage), a u istoj kombinaciji su priduženi i Jupiter i Mesec. Ona je osoba koja kad za nešto zapne, ne preza ni od čega da to i ostvari, dok je Hari supitilniji, tim više jer mu je Sunce u Devici.

Njegov Jupiter (koji astrološki uvek predstavlja nešto kraljevsko) u Jarcu je u izazovnom aspektu sa ovom njenom jakom konjukcijom u Vagi, kao i u opoziciji sa njenim Marsom, pa je za pretpostaviti da je tu bilo dosta potrebnog dogovaranja kako bi se prevazišle razlike u običajima, o čemu žuta štampa piše sa zadovoljstvom.

Oboje svakako treba da snažno podržavaju jedno drugo što je moguće više i samo uz međusobno poštovanje i ljubav. To se upravo i događa, što smo mogli videti proteklih meseci.

Žena Lav

Ako muškarac može da podnese ženu koja gradi karijeru i kojoj je ta vrsta ambicije prioritet, onda je žena Lav idealna partnerka. Žena Lav je uvek ta koja gleda sa visine i često je uloga u vezi i kući zamenjena. Ona vodi glavnu reč, jednostavno je gazda u kući. Ipak veoma je kvalitetna partnerka, jer sve u kući i porodici je savršeno organizovano. Ukoliko je i muž podjednako ambiciozan, kao i ona, tada će ga pratiti i u kući, a u poslu će mu biti velika podrška. Tu nastaje ona izreka da ‘iza uspešnog muškarca stoji uspešna žena’. Voli da joj se poštovanje iskazuje u svakom momentu, ali ona svojim izgledom, ponašanjem i kvalitetom to i zaslužuje, i često svom partneru podiže cenu svojim prisustvom. U ljubavi je veoma strasna, a za muža i porodicu zna da se žrtvuje, veoma je lojalna partnerka. Žena Lavica i ume i zna i da daje i da prima, kao i da se žrtvuje do krajnosti. Dakle, ako niste dovoljno ambiciozni i dominantni, snažni i fizički i psihički, dalje od nje. Ako jeste, imaćete idealnu ženu i idealan brak.

Muškarac Devica

Za muškarca Devicu se vezuje niz epiteta u stilu komplikovan, ciničan, težak, sitničav, dosadan, hipohondričan, kritičan. Velik broj neženja je iz ovog znaka, ali nije baš uvek tako. Imati za muža Devicu ima i svojih dobrih strana. Doduše nije previše zainteresovan za ljubav, i ne spada u one naglašeno muževne, ali nije ni posesivan. Ne zna baš da pokaže osećaje i strast, ali je veoma naklonjen domaćem životu. U braku gleda da ostvari nešto kao prijateljski život, pa često deluje u odnosu sa ženom kao da je sa koleginicom sa posla. Dobra osobina je i to što se radi o sposobnom muškarcu, koji zna da obezbedi udoban život za sebe, ženu i porodicu, zna da bude veliki zaštitnik. Sklon je flertu, ali retko ide do kraja. Ako nema jakih elemenata u natalnoj karti, koji se vezuju za strast, ne spada u one koji će ženu voditi u ekstazu, ali je zato majstor predigre, zavođenja i romantike. Spada u one koji će se jako potruditi da zadovolji ženu u svakom obliku.

