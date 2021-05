DA LI STE VIDELI SLAĐI SENZOR OD OVOG? Ima 4 noge i NEPOGREŠIV njuh za PARKIRANJE! (VIDEO)

Pas je čovekov najbolji prijatelj i tu nema greške. Oni nam ulepšavaju život i oplemenjuju ga na mnogo načina.

Naši prijatelji na četiri noge čine da se osećamo lepo, a u ovom slučaju i poprilično pomažu.

foto: Printscreen/Facebook

Naime, pas je svom vlasniku služio za navigaciju odnosno kao senzor za parkiranje. Čovek se uparkiravao u rikverc, a pas mu je davao znak odnosno mahao šapom do koliko može da ide unazad i kada je automobil stigao do granice, pas je zalajao i upozorio vlasnika da je to to. Parkiranje kao iz šale uz veliku pomoć krznenog prijatelja! Internet se oduševio, a Fejsbuk stranica koja je podelila klip je bila prepuna oduševljenih komentara.

- Ovakav meni treba, ali da maše i levo i desno -

- Pametno moje kuče - pisali su oduđevljeni ljudi, a mnogi su izražavali ljubav i hvalili psa, kao i da im je potreban jedan takav.

foto: Printscreen/ Facebook

(Kurir.rs/A.M.)

