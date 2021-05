DIJAMANTSKA DIVA ŽIVI NA RAČUN OŽENJENIH MUŠKARACA KOJE UOPŠTE NE POZNAJE: Jedan joj je dao čak 200.000 $ i odmah doživeo SRČKU

Žena iz Kalifornije koja se predstavlja kao "Dijamantska diva" i "finansijska dominatriks gospodarica" ovih dana pojavila se u emisiji "This Morning Today", a razgovor sa njom je odjeknuo kao bomba.

- Muškarci koji vole lepe žene su ti koji mi omogućavaju da živim luksuzno. Na mene troše vrtoglave sume, a ne traže ništa zauzvrat. Ja većinu njih čak nikada nisam ni videla uživo, većina njih je oženjena. Naplaćujem im 50 dolara po minutu za telefonski razgovor. Nikada im ne zahvalim za uplatu, oni treba da zahvale meni - kaže ona.

Ona je ispričala da joj je jedan od njenih, kako ih naziva, "robova", platio preko 200.000 dolara.

- Odmah potom je doživeo srčani udar, ali oporavio se - kaže ona, dodajući da je nedavno drugi muškarac u jednom danu na nju potrošio 30.000 dolara.

- Nisam mu zahvalila. Uvek im kažem da sad idu i zarade još više novca. Njih raduje to što mene čine srećnom i zadovoljnom - uveravala je ona voditelje.

- Pored toga što plaćaju 50 dolara za sat vremena, naplatim im i depozit od nekoliko stotina dolara. Takođe, volim da troše i dok razgovaramo jer mislim da 50 dolara nije dovoljno - kaže ona.

- Inače sam bila pin-ap manekenka, a ovim sam počela da se bavim kada su me kontaktirali iz mog fan kluba i rekli mi da su oni moji robovi. Nisam razumela o čemu se radi dok ih nisam upoznala uživo, jedan od njih dao mi je novac i rekao da želi da bude moj finansijski rob - kaže ona.

Kaže da tada nije znala o čemu se radi, a da ju je njen fan obavestio da postoje muškarci koji su voljni da finansiraju lepe žene, a da ne traže ništa zauzvrat.

- Moji robovi sada se takmiče u tome ko će mi dati više para. Ja sve beležim - kaže ona u kameru, uveravajući da nikada nije videla svoje "robove".

- Upoznavanja me ne interesuju. Odmah im dam do znanja da je jedina njihova uloga u mom životu da me obasipaju novcem i obožavaju me izdaleka. Najavim im kada želim na neki luksuzan put. Nedavno sam odsela u Beverley Hills hotelu, to su mi oni platili - samo jedan od njih dao je 12.000 dolara za moj put - kaže ona.

