PROGLASILI JE RASTURAČICOM BRAKOVA: Loren (24) bila je dadilju, čuvala Aronu (50) bolesnu ćerku, pa mu rasturila brak

Loren Gudrič (24), koja je nedavno osvanula na brojnim naslovnim stranama američkih tabloida a komentar na nju je da je "rasturačica domova", nije mogla protiv svojih osećanja i . Ona je, naime, ušla u vezu sa Aronom Kembelom (50), a upoznali su se tako što ju je on angažovao kao dadilju za svoje dete koje je bolovalo od terminalne bolesti, Tori (17). Uz Tori koja je preminula, Aron ima još četvoro dece - Madalenu (21), Emu i Ilaja (20) i Ajka (14).

Aron je u tom trenutku bio u braku, a Loren verena. Tori je preminula, Aron joj je otkazao angažman, ali šest meseci kasnije ponovo ju je angažovao kao bebisiterku za ostalu decu, koja su već odrasla što je kod mnogih njegovih prijatelja pobudilo sumnju.

- Postali smo bliski prijatelji i uskoro smo počeli da izlazimo - kaže Loren. Aron je svega četiri godine mlađi od njenog tate, a Loren je svega tri godine starija od Aronove ćerke, ali ona uverava da ima punu podršku roditelja.

- Tata se doduše i posle 18 meseci naše veze i dalje prilagođava na ideju da izlazim sa muškarcem tako starijim od sebe, ali Aron je neverovatno šarmantan i toliko se trudi oko mene da sam uverena da će se to sve u potpunosti srediti - kaže ona.

- Bilo me je sramota, to je takav kliše - stariji muškarac koji ulazi u vezu sa dadiljom. Znao sam da će me okolina osuđivati, ali nisam mogao protiv sebe. Ljudi joj govore da je sponzoruša i rasturačica braka, što mi smeta jer tu nema ni trunke istine - tvrdi Aron.

